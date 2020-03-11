警方日前破獲二點六噸炸藥原料，數量之多令人咋舌，要是一個炸彈用一公斤原料製造，已可製成二千六百個大殺傷力炸彈。警方指被捕人士疑與過去的鐵路炸彈案有關，意圖無差別殺死市民。香港，已經由過去的安全城市變成今日的恐怖之城，回不去了。

事件最令人心寒之處，不止是有一班年輕人迷信「違法達義」，殺人也在所不惜，而是有為數不少的香港人支持他們。既有人聲援炸彈狂徒，認為他們做得好，又有人為狂徒提供藏身之所逃避警方追捕。思想幼稚的年輕人被反中亂港政客及傳媒洗腦，以為自己做的是偉大行為，本來已夠不幸，成年人也心盲眼瞎，不阻止年輕人走上歧途不特止，還出錢出力助紂為虐，才是香港的最大悲哀。

誠然，港府施政離地，官員無德無能，回歸以來積累了許多深層次矛盾，令民怨愈演愈烈，這點絕對無人否認。例如讓過多的內地旅客入境，一年達五、六千萬人次之巨，比日本、英國等大國的全年旅客數字還要多很多，彈丸之地根本承受不起。偏偏港府置若罔聞，不敢向中央反映，既得利益集團又不願作出犧牲，有錢往往賺到盡，終致民憤一發不可收拾。但問題是，黑暴已蹂躪香港九個多月，由法治到經濟皆遭受重創，港府已悔不當初，加上疫症來襲，香港衰到貼地，何苦還要再在傷口上插多幾刀？這是真正愛香港嗎？

別以為違法真的能夠達義，暴徒所幹的事距離「義」字背道而馳，他們只會繼續「送頭」，被捕下獄斷送前途而已。君不見，那些鼓吹違法達義最出力的政客、學者，現在哪裏去了？不是在議事堂上噴口水，每月淨袋十多萬元薪津，就是躲在大學裏優哉游哉，吃香喝辣。別說他們不會親身上戰場，他們的子女亦從來不見蹤影。如果違法達義真的這麼「偉光正、高大上」，他們怎麼會只顧龜縮消費「手足」，大吃人血饅頭？