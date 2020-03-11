昨日本欄談論美國股市，今日忍不住續寫一篇，因為金融市場愈趨風高浪急。美國時間周一道瓊斯指數收市急挫超過二千點，創二○○八年以來最大單日點數跌幅，很多人都在問，股災是否已臨？

三月三日本欄提出，美股歷時超過十年的大牛市可能已經完結，文章發表時，隔晚道指收市仍在二萬六千七百點水平，比二月創出的歷史高峰下調不足百分之十，很多人認為只屬短期調整。但筆者較悲觀，覺得小熊已現蹤影，故提醒投資者要走避。

上文刊出至今只是幾天時間，道指最低已跌至二萬三千七百點，較歷史高位下跌近百分之二十，傳統智慧認為，股市跌兩成就算進入熊市。如今美股正處於熊市邊緣，究竟是會繼續墮入去，還是不會？

大熊市是要比歷史高峰跌超過五成，估計美股不至如此；小熊市是跌兩至四成，相信道指大多會在這範圍內上落。甚麼新冠肺炎、石油危機都只是藉口，真正的原因是股壇大鱷已到了「剪羊毛」時候，這收割期可能長達幾年。

道指不會一口氣跌到底的，按其運行韻律推斷，進入夏季前的一個月，大鱷還會做出一派歌舞昇平的景象，但投資者須得戒慎戒懼，當心着了人家的道兒。若美股步入尋底之旅，是否代表整個亞太市場都「冇運行」？那可未必，正如昨日本欄結語所說：「現時港股所處水平不高，可剪的羊毛不多，估計今次剪的對象是以美歐市場為主。」香港時間周二凌晨道指天崩地裂式下跌了超過二千點，但早上恒指開市未幾，即上升數百點，可見各個市場要獨立判斷。

股市從來都是英雄塚，無論美股港股，每天大部分成交都是操縱於機構投資者之手，小戶往往只是其「點心」，故一般人涉足其中，須抱臨淵履薄之心。