有關壹淫媒漢奸黎嘅黑金案同佔中案，拖拖拉拉好幾年，有評論員質疑，執法部門已經就案件完成調查，社會上應做嘅經已做咗，該講嘅亦講晒，照道理，律政司應對港人有交代，否則其誠信和專業不知從何說起！再說，咁惹火嘅話題，作為特區領導人嘅林鄭，亦不能「沉默是金」，理應有適當嘅關注和表態！

事實是，東方早年獨家揭發漢奸黎於一二至一四年間，透過曾任美國海軍情報員嘅助手Mark Simon，多次向民主派人士及政團秘密捐款共逾四千萬元；佢亦涉及一四年參與違法佔中案，當年一眾收錢政客將漢奸黎團團圍住嘅「群丑拱照圖」，金主與走狗如膠似漆，叫人作嘔！

冇錯！正如有議員話齋，稍有正義感嘅人都睇得出，漢奸黎喺違法佔中一案，擔當煽動角色，為何政府當冇事發生，完全無動於衷，有冇搞錯？依家拖到冇得再拖，才不得不落案起訴佢「非法集結」和鐵證如山嘅「刑恐東方男記者」一案。試問是否小罪就告吓啦，大罪就輕輕放過？老朽覺得呢個係另一「大哉問」！

呢！古人就話：「圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易；天下大事，必作於細」。意思就係謀求解決難題嘅辦法，要從容易之處開始；成就大事嘅行動，要從細微之處起步。換言之，亦即指天下所有嘅大事，必須從小處着手。

觀乎黑金一案，僅前立法會議員人稱「長毛」嘅梁國雄被控公職人員行為失當罪，惟罪名不成立！明明案件疑點重重，律政司竟放棄上訴，變相放生長毛！其後廉署又話「完成調查」，律政司又話「冇足夠證據」，就咁「毛驢走進窄胡同」──轉不過彎，輕輕放生漢奸黎！整件事惹來全城抨擊！果真是「欲赦之罪何患無詞」！天下大事，必作於細，漢奸黎反中亂港罄竹難書又豈能不作於細？律政司、廉署不重新調查，豈不瀆職？