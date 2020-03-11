短短半個月，意大利已在新冠肺炎衝擊下淪陷，意大利總理無奈地簽署了法令，封鎖意大利中部及北部疫情嚴重的城鎮，涉及多達十四個省，當中包括港人耳熟能詳的米蘭、威尼斯等名城，受封鎖影響的人口多達一千六百萬人，昨日更將封城範圍擴至全國。比較武漢式封城與米蘭式封城，可見意大利防疫漏洞仍不小。

浪漫自由慣了的歐洲國家，終有首個邁出嚴厲的封城一步，對歐洲以至世界都是一大震撼！封城令一出，中北部地區的城鎮湧現武漢式逃亡潮，不少人湧往火車站，或以其他交通工具棄家投奔自由，誰料昨日已全國都封鎖。

個多星期前，意大利中北部還有小鎮居民不甘被封鎖，拉橫額抗議聲稱要自由，如今封城規模升級了，中北部城鎮出入受限外，全國範圍包括封城地區在內的博物館、戲院、劇院、賭場、酒店及夜店等公共場所，以及學校暫時關閉。措施之嚴厲堪稱二戰以來首見，但曾經叫嚷要自由的人們卻噤聲了，因為，在確診及死亡個案不斷上升的今天，防疫真的大過天！

不過，很多人看意大利封城，對其能成功堵疫防疫的結果十分悲觀，主要原因是意大利仍容許上班族離開居住地，加上歐洲人根深柢固的社會觀念，即使意大利確診宗數已超過九千宗，但街上戴口罩的人仍不多；飛沫傳播有危機？意大利人似聽而不聞，日常會面面貼面、擁抱等老習慣還是未改，米蘭、威尼斯等地雖犧牲經濟和人民自由來防疫，但只有硬招，沒有軟招，恐怕效果大打折扣。何況意式封城與中國式封城，其狠厲程度還是差遠了。武漢封城至今，不但城要封，所在區域亦設禁、連家居小區都設了禁，武漢人困在家中已經一個多月，至今還是庶民不相往來，街道人流稀疏。

米蘭式封城會這樣嗎？似乎不會！因此，意大利式封城的效果，將成為未來一個月的世界焦點。