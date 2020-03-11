每天打開新聞資訊，談及香港現時的經濟狀況，無不大吹淡風持有悲觀展望。無他，去年經歷香港開埠以來最大的政治動盪，今年又遇上新型冠狀病毒肺炎疫情，實在令市場失去應有信心。當然，政治動盪的問題沒有因疫情緣故而憑空消失，但持續的內耗定必令經濟雪上加霜。

自社會動盪及疫情爆發以來，訪港旅客急速下降至歷年新低，與之相關的行業，包括酒店業及飲食業等，均首當其衝受到影響。就以餐飲業為例，失去春節前後機構的大型聚餐活動，而在疫情持續發展的情勢下，許多家庭亦減少出外就餐。很多食肆及酒店均是客人疏落，每天的營業額就連基本舖租亦無法維持，有些食肆更索性暫停營業直至另行通知。

事實上，不少打工仔現時自願凍薪或減薪，甚至被迫放取無薪假期，亦未知何時能夠復工。早前當局公布最新的失業數字達到百分之三點四，是為三年來的新高，但未計及部分在放無薪假的僱員，相信實際情況會比數字顯示為差。更甚的是，內地物流供應因疫情而無法跟上，部分商品價格上升，為基層增添不少壓力。

就此，政府於上個月緊急向立法會申領一次性撥款並獲得通過，亦即是三百億的「防疫抗疫基金」。當中涉及二十四項措施，包括向商業機構及市民提供援助，惠及零售業、飲食業及運輸業等界別。加上，今年《財政預算案》宣布每位十八歲或以上的香港永久性居民獲派錢一萬元，但仍需待立法會通過，相信能為部分市民解除燃眉之急。

然而，香港經濟隨時出現崩盤式的下滑，政府的援助可能需在半年後，才可到達受惠人的手上。一方面，我們當然希望當局能夠加快進度；另一方面，我們更希望反對派不要拉布或為政府架路設障，甚或在外發起反政府行動。在現今極其嚴峻的情況，香港人更應發揮同舟共濟的決心，而不是持續不斷的內耗和內鬥。

正如前幾個月所謂的「黃色經濟圈」，只是一種純粹「拉仇恨」的消費觀念，無助任何一方拓展業務。若然社會基於政治立場分化撕裂，今天不做此人生意，明天不去那兒消費，定必增加無謂的營商成本，亦影響香港自由市場的名聲。的確，市場講求集群效應，只要將餅做大才能有所得益，否則排斥行為只會造成無可挽救的損失，實屬不智的營商策略。

另外，網上亦持續有人呼籲製造大型政治動員事件，不要因疫情而「忘記反對政府」，而直接所觸發的事件就是像兩周前的旺角衝突。堵路、縱火、襲警的行為，從來沒有離香港而去，仍會有人執意違法破壞社會安寧。一盞路燈、一道鐵欄、一塊磚頭，皆是納稅人的金錢，維修費每每數以百萬元計。既然經濟如此不景，政府收入又將銳減，又何苦老在破壞公物浪費資源呢？與其訂造一盞路燈，倒不如資助賓館業的一間客房；與其重新安置一道鐵欄，倒不如幫助基層學生買口罩。

辦法總比困難多，關鍵在於社會是否團結一致，在疫情過後恢復經濟發展，惠及民生。