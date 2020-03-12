正論：公僕充當暴徒　嚴懲以儆效尤

警方日前破獲二點六噸炸彈原料案，拘捕多人，涉嫌與明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖炸彈案有關，黑暴喪心病狂，有目共睹。最令人震驚的是，其中一名涉案被告竟然是政府合約僱員。到底港府潛伏了多少無間道，又有多少公僕一邊吃官餉一邊當暴徒，思之令人不寒而慄。

自黑暴爆發以來，公務員公然反政府愈加明目張膽，今次事件不過是冰山一角而已。港府數字顯示，截至去年底共有四十一名公務員因涉及非法公眾活動被捕，當中三十一人停職；而四十一名被捕公僕之中，廿四人為紀律部隊人員，消防職系佔了十一人，當中七人為消防員，四人為救護員，消防處淪為暴徒大本營已是不爭的事實。

新一年黑暴未止，更多公務員牽涉其中，單是去年除夕夜，一名駐守旺角的輔警署理警司便涉嫌向暴徒通風報信被停職；早前「八三一」半周年，旺角烽煙四起，警方拘捕過百人，駭然發現包括一名男輔警。連穿制服的紀律部隊人員都淪為暴徒，可謂將兩制的夜香桶蓋揭開，污水橫流臭不可聞，同時反映反中亂港集團滲透力驚人，已到了無孔不入的地步。

最荒謬的是，即使不充當暴徒，亦有愈來愈多公務員組織工會集合力量反政府，而港府居然聽之任之。早前公院醫護發動罷工威脅港府封關，一個新公務員工會便美其名曰作出聲援，實際上煽動公務員罷工意圖癱瘓政府，只是邪不勝正，迫於眾怒難犯才無功而還。更離奇的是，有指該工會主席最近獲得升職，要不是政府內部有「同道中人」支持，一個與僱主作對、動輒鬧罷工的員工有可能升職加薪嗎？港府內部彷彿人人都是「手足」，到底有多烏煙瘴氣，不言而喻。

說實在的，納稅人對公務員不薄，不管經濟多麼低迷，公僕還是手執鐵飯碗年年加薪，然而部分公僕如何「回饋」納稅人呢？是一邊收納稅人的錢，一邊做出破壞社會秩序、損害納稅人利益的事。必須指出，公務員是政府一員，理應對行政長官和政府忠誠，對政府的決策服從，並恪守政治中立原則，這既列明在《公務員守則》之中，亦是最基本的政治倫理和職業道德。如果有人不願遵守，大可辭職明志，根本毋須屈就，偏偏這些人又要反政府，又不捨得丟棄鐵飯碗，簡直精神分裂。

當然，公務員之所以反中亂港有恃無恐，都是拜港府縱容所賜。由政務司司長模棱兩可地說「公務員參與集會要小心」形同變相鼓勵，到公務員被捕後只是停職而無被檢控，律政司再次扮演了極不光彩的保護傘角色。尤其是公務員掌握不少港府機密，大有可能因公徇私將機密外洩，甚至收受利益向黑手洩密，廉政公署難道不需要介入調查嗎？

世不患無法，而患無必行之法。香港之所以淪落至此，不是沒有法律利器，而是手執法律利器的律政司不肯嚴正執法。面對暴亂黑手固然百般呵護，連對着犯法公務員也輕輕放下。港府再不主動出擊揪出內鬼以儆效尤，徹底整頓律政司，嚴懲知法犯法的公務員，香港勢必無日安寧，九月立法會選舉勢必變天！