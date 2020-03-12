神州觀察：吹哨人屢遭打壓　摘桃子不合時宜

新任武漢市委書記王忠林日前的一番「感恩」言論，引發社會輿論強烈反彈，被指太急於「下山摘桃子」，畢竟疫情還在持續，三千多個因政府防疫無能而殞命的無辜死者仍屍骨未寒，瞞報疫情、打壓「吹哨人」等問題還都沒弄清楚，這種歌功頌德、喪事當喜事辦的手段還是留到以後去耍。

內地傳媒近日以《武漢醫生》為題發表專刊文章，揭發武漢市中心醫院再有率先預警疫情的醫生遭打擊報復。世人皆知「庚子八君子」事件，而「吹哨人」李文亮醫生生前發布的「確診七例沙士」消息，則是來自該院急診科主任艾芬的疫情報告，後者自比「發哨子的人」，等於是更早發現危險及預警者，誰知同樣被當局打成了「造謠源頭」，並遭到院方「前所未有的、非常嚴厲的斥責」，直言各方至今仍欠自己一個道歉。

正如文章披露，艾芬當初得知出現「沙士冠狀病毒」病例後，便立即上報院方，及將消息轉發予同學、同事示警，怎知當晚就收到市衞健委追責警告，強調不得隨意傳播消息製造社會恐慌，院方亦要求她對病情嚴格保密，凡事只能口頭或打電話交流，以免留下實質憑據，包括「連自己的老公都不能說」。結果在各級部門層層施壓隱瞞下，武漢市中心醫院已有兩百多名醫護職工確診染疫，當中更有李文亮、江學慶、梅仲明及朱和平四名醫生先後殉職，損失之慘重，在全武漢醫院中「首屈一指」。

事實一再證明，當局宣稱自沙士以來成功建立的疫情直報系統仍然是瞞報系統、無用之擺設，並因此導致湖北省三千多名前線醫護人員中招，及全國逾八萬人染疫、三千多人病死。多少醫護因受了當局「不會人傳人」的誤導而「裸奔」在抗疫前線？多少民眾因廢官的麻痹大意、後知後覺而疏於防範，最終淪為了炮灰？自己無能不算，還不讓有識之士說出真相，不遺餘力地打壓「吹哨人」，李醫生的冤情調查至今仍無結果，政府欠他們的又何只是一個道歉？

而在這樣的情形下，被指是前來「救火」的武漢新任市委書記王忠林，已經迫不及待地向水深火熱中的民眾喊話，要他們感恩黨和政府，此舉非但不合時宜，效果更像是火上加油。武漢民眾此刻不知有多少苦要訴，多少罵娘的話找不到人說，再這樣胡亂折騰，就不怕步前任的後塵，淪為又一個遭民眾鄙夷的廢官？

若論感恩，倒是政府應該向民眾真誠道謝，是李文亮等「吹哨人」及時踢醒了裝睡的官員，是武漢民眾犧牲了自由和生命去抗疫，是全國人民對武漢的支援令疫情向好。人民政府服務人民，救民眾於水火，乃自身應盡的責任，別總想着邀功。