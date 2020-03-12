產評：減息放水有極限　蝴蝶效應禍無窮

自上周美國聯儲局突發減息後，多國不敢怠慢，迅速和應，相信不久的將來，就是各國一同啟動新一輪貨幣量化寬鬆（QE），即大開「印鈔機」大水漫灌式救市。這場疫情為金融市場掀起的「蝴蝶效應」正不斷發酵，將全球央行救市技窮的底牌陸續暴露於人前，直到彈盡糧絕、藥石罔效。可以肯定的是，這場史詩級超級金融風暴，避無可避！

上周七大工業國（G7）會後未提及明確聯合救市行動，當市場失望之際，詎料不久即傳來美國聯儲局率先劈息半厘，消息震撼了美債及美股翻天覆地，惟投資者迅速理解如斯減息力度絕非佳兆，令市場至今仍處劇烈動盪。其他經濟體難得見美國如此猛力用藥，有政策空間追隨減息。至今加拿大、英國、冰島、澳洲等已相繼行動，日本亦表明會增加購買資產，歐央行明言要果斷，否則重演○八年悲劇，中國則已推數以十萬億元人民幣計的基建項目，短期內或再次減息降準。

這個局面，向市場傳遞出兩個重要訊息：第一，疫情全球擴散已史無前例地同時打擊供應及需求鏈，對環球經濟和市場流動性構成極大威脅；第二，經過本輪減息後，世界大部分地區的利率經已降至接近零或更低，負利率潮流成形，對收息求穩一族而言是災難，尤其退休基金將現巨大保本壓力！

雖則各大央行齊心救市，短期料可穩住市場情緒，但問題是，實際政策空間有多大？美國總統特朗普不斷揚言要減稅，但試問華府已陷龐大財赤，未來怎償付巨額國債利息？再者，重啟QE充其量是換取歇息時間，卻解決不了經濟深層次矛盾，效力只會更短癮，貧富只會更懸殊，社會衝突將無日無之。

至於負利率的問題就更大了，歐洲與日本已推行多年，證明一無是處，即使是負利率物業貸款，買家借錢置業竟有息收，也無濟於事。如是者，不但存戶利益得不到保障，久而久之連銀行亦無意欲做生意，實在難以想像在負利率下，全球經濟如何迎來美景！當明白這個道理後，看官可能意識到這個「危險遊戲」的終點近在眼前，結局恐逃不過攬炒！

一隻蝴蝶偶爾拍幾下翅膀，不足為懼，但當全球一次過一同亂飛，最終能演變成一場滅門的龍捲風，這個「蝴蝶效應」可不得了。疫情發展至今，最終恐變成全球流行病，在供需齊挫下，引發各國經濟和市場流動性急劇收縮，接下來若不是全球經濟大蕭條，還會是甚麼呢？