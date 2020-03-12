世界視線：撤總統連任限制　普京勢繼續掌權

俄羅斯總統普京的總統任期將於二○二四年屆滿，其去留問題引發外界無限猜想。有國會議員日前提出修憲，廢除總統連任次數上限，一旦修憲獲得通過，普京將可掌權直到八十三歲。上述修例由首位進入太空的女太空人、執政統一俄羅斯黨議員捷列什科娃提出，對於議員「勸進」之聲，普京表現得相當「謙讓」，表明不同意廢除連任次數上限，但認同增加總統連任次數。由於議會由統一俄羅斯黨議員所控制，預料將篤定通過，並於下月交由全國公投。

普京今年在莫斯科發表國情咨文，宣布推動全民公投修憲，表示將給予總理和國會更大權力，如今看來，這可能是他為取消總統連任限制鋪路，向外界營造總統不會大權獨攬，而將會有一定程度制衡的印象。事實上，普京日前便表示，在未來作為國家元首的總統一職，不應跟個人掛鈎，但不忘補充「權力個人化」是現實。因此人們或許可以這樣理解：所謂總統權力制衡，只是長遠的「理想」，在實際運作上，總統仍肩負最重大責任，而他將繼續「當仁不讓」，帶領國家直至二○三六年。

事實上，普京對國家穩定發展的一番論述，相信能解釋為甚麼他要繼續當總統。他以美國為例，指出總統任期限制在兩屆，也是一九五一年《憲法》第二十二修正案才定下來，之前美國經歷經濟大蕭條、二戰等挑戰，需要羅斯福總統的堅定帶領（羅斯福由一九三三年當選總統，直到一九四五年在任時逝世，一共連任三次）。現時俄羅斯面臨國內外巨大挑戰，穩定必須壓倒一切，言下之意，自己正是當代俄羅斯的羅斯福。

前總理梅德韋傑夫帶領內閣總辭後，獲普京委以重任，在新成立的國家安全會議出任副秘書長，普京本人則親任秘書長，外界一般相信，普京是想效法哈薩克開國總統納扎爾巴耶夫，卸任後透過執政黨領袖及國家安全委員會主席的身份，繼續在幕後操盤。現在看來，普京似乎並不滿足於這種「名不正言不順」的安排，而是透過選舉獲得民眾的授權，做他的「俄羅斯版羅斯福」。