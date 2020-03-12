功夫茶：盈利倒退復染疫　國泰前景凍過水

搭錯國泰機，隨時冇得飛！因管理不善而喺全球最佳航空公司排名飛流直下嘅國泰航空，老早已跌出三甲！不久前，有三百幾個港人搭正爆出肺炎風波嘅郵輪，被困東京橫濱多時，港府千呼萬喚終派包機分兩次去接走呢批滯留港人，誰知因日方資料忙中出錯，國泰就咁丟下十八人唔畀登機，其時夜已深沉又多公公婆婆，喺機場硬食西北風，國泰臨急翹起港人，反骨忘恩，乘搭國泰機，功夫茶四字贈之，就係「一肚苦水」！

呢！一間公司衰開就有條路，國泰旗下快運日前又爆出欺客醜聞，日本今個月九日起取消港人免簽證安排，快運即時取消多班航班，果然快得交關！令不少乘客陷入「有去無回」困境，有乘客被兩度放飛機，原本去賞櫻結果遇着國泰旗下快運，咁就快暈兼贏得一肚苦水，㷫到誓言從此罷搭！總之，同國泰航空黐埋，你就會深切體會乜叫做「騰騰震，食夾棍」嗰種心情！國泰及旗下班機，放你飛機，就如食生菜，功夫茶睇怕佢「翹起港人」遲早又變風土病！此習慣成自然也。

話時話，搭錯國泰機，隨時因一啲芝麻綠豆嘅人為失誤而冇得飛，其實係小菜一碟，閒過立秋！若然遇啱上到機，分分鐘噩夢係咁追！阿哥，新冠肺炎疫情持續爆個不停，香港出現多宗外地傳入個案，有一團去埃及嘅旅行團一行九人全部中招！而一名二十二歲國泰空姐喺國泰來往西班牙馬德里嘅航班服務，由於該航班有一名東莞患者乘客，嗰位空姐因為係密切接觸者要入檢疫中心，最終確診新冠肺炎。

屋漏偏逢連夜雨，國泰醜聞多多兼有空姐中招，家陣仲因為業績大倒退，純利大跌近三成，搞到股東不獲派息，買着呢隻股真係一殼眼淚。咁仲唔止呀，國泰二月底嘅乘客運載率跌至約五成，呢股衰氣唔知幾時先至有好轉，或需大幅削減五月份航班保命，睇怕小股東有排笑唔出咯。

各位街坊，疫情嚴峻，如果話朋友出嚟聚餐係亡命之徒，依家國泰有空姐確診，又有十幾個空服員同機隨時賴嘢，機艙感染風險倍增，功夫茶相信，即使「匹馬斬顏良，河北英雄皆喪膽」嘅關公再世，都未必夠膽立刻去搭國泰機喇！講真，管理層同員工溝通得咁差，睇國泰員工動輒罷工同管理層對着幹就知，家陣咁嘅形勢，乘客有得揀，遠離國泰，保住個肺，講乜都係假。

依家旅遊業已進入嚴冬，國泰咁嘅服務態度，一味放飛機經營不善，再遇上黑暴疫症，業務倒退，前景梗係凍過水喇！睇嚟國泰、快運隨時都冇得飛！大家安心瞓個靚覺包保再無噩夢追！