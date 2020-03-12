美國股市在星期一大跌，顯示出美國及國際金融形勢惡劣。油價大跌既是因國際經濟衰退陰影所致，卻同時會穿破美國頁岩油的金融泡沫。油價跌至每桶四十美元以下，便使得頁岩油生產虧損。金融欠債更難支付，生產商破產增加，負債難付，對美國疲弱的股市更添大的壓力。

現時關鍵是美國新冠肺炎疫情會否失控，從而迫使地方封城封市，把美國經濟癱瘓起來。總統特朗普出於連任競選私利，必然阻止封城封市，地方政府也為了選舉，面對民眾壓力，卻不免要封城封市自保，且看兩方勢力怎樣角力。特朗普也必然推出刺激經濟的計劃，壓迫聯邦儲備局減息和推行另一輪量化寬鬆貨幣政策，用金融力量與疫情發展競爭，看哪方可佔優。金融政策主要是操縱市場的心理預期，問題是力度是否足以令投資者信服。其中頗重要的投資者是來自海外，他們還有本國財經形勢要考慮。

星期一股市大跌是一個預警，是再來一次二○○八年的金融海嘯，開啟世界經濟一如上世紀三十年代的大衰退？抑或是用貨幣擴張來把危機拖延下去？

上世紀三十年代的大衰退有兩大變因。一是蘇聯閉關自守，完成工業化，躋身全球的強國。二是第一次世界大戰戰敗的德國臥薪嘗膽，且借助納粹的國家資本主義復興，足以向英國、美國挑戰。大衰退是資本主義制度危機，英國、美國及法國等沒有走蘇聯及德國之路，卻參考借用它們的措施，改自由放任的市場資本主義為福利主義，以挽救瀕臨崩潰的社會經濟制度。但最後德國以至英國、美國及法國不得不以戰爭來刺激經濟，來克服惡性競爭。

美國借歐洲內亂取代歐洲的全球霸權和國際市場而冒起，蘇聯也在慘痛對德國戰爭勝利後瓜分東歐，擴大工業化的範圍和基礎，由此而造就美蘇對立的冷戰體制。

假若今次金融危機觸發全球又一場大衰退，形勢發展會怎樣呢？

美國會否如日不落的大英帝國那樣，走上衰敗之路呢？它會否用戰爭來試圖挽救敗局呢？

中國是另一個蘇聯，從資本主義大危機中得利，順利進行新一輪工業化？抑或終歸與美國一戰，用戰爭來奠定中國的復興？

歐盟是否便是當年的德國？歐盟或許在英國脫歐之後會與俄羅斯合作，但似乎不會在歐洲興兵。於是世界大戰會在哪個地方？還是中東嗎？

歷史不會簡單地重複，但循環的規律基本不變。在美股大跌來看資本主義世界的大衰退，或可幫助我們管窺未來，規劃今天。