香江律政司這些年的表現，特別是鄭若驊當司長的表現，讓人清楚看到，它已成為反中亂港保護傘的第一道防線，也是權力最集中、政治作用最大、影響最壞的一道防線。反中亂港之人犯下的種種罪行往往被其攔截，根本進不了司法程序。

有些實在罪證確鑿，眾目睽睽，輿論反應強烈，攔不住了，就想辦法一拖再拖，拖到「黃瓜菜都涼了」，再找一個對嫌犯「有利的機會」予以檢控，罪名當然更是愈輕愈好；若有「重罪」和「輕罪」，當然是揀輕的。這樣做，又最有利於保護傘的第二道防線——法庭——做嘢，或「打甩」或輕判，讓那些反中亂港之人嘗嘗「不可承受的輕」的美妙滋味，「讓人生更精彩」，以後更加努力接着幹。

律政司和鄭若驊對反中亂港之人貢獻至大，對黎智英更是保護有加。從「黑金」政治到「佔中」，從涉嫌恐嚇媒體記者到充當暴亂黑手，勾結老美「叛國禍港」，黎智英享盡了保護傘無微不至的蔭庇，今後還會享盡保護傘的竭盡全力、無微不至。基於上述種種，東方報業集團日前發函對律政司提出六大疑問，一是律政司司長是否與黎智英稔熟有私交？二是黑金案是否已成定案永不檢控？三是律政司屢屢放生黎智英是否怯於外部勢力？四是不告黎智英是上任還是現任司長的決定？五是警方已檢走黎智英等人的手機搜證，若有其他犯罪證據，律政司如何跟進？六是律政司有黑金大案不去告，僅把兩宗較輕案件「落鑊」，是否屬選擇性檢控？是否姑息養奸放生黎智英？

這六大問題無不打中保護傘的要害！無不是揭示和拷問他們的叵測居心、卑劣手法，相信他們是無以回答、不敢回答的。因為他們心虛，知道自己是在玩弄法律手段，利用掌握的權力，根據某種需要、認知、價值觀、意識形態在處理黎智英之流的案子。這裏面的「真實」、「奧妙」和「動機」，是「打死也不能說」的。然而，「不說」並不能逃脫，保護傘的「表面證供」早已彰彰明甚也。