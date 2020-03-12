屋漏偏逢連夜雨。新冠肺炎持續在世界各地蔓延，加上國際油價波動不已，導致美國股市劇烈震盪，周一創出十二年來最大跌幅，周二雖反彈仍無法收復失地，後市絕不樂觀。有人認為金融市場之所以風聲鶴唳，主要不是因為疫情的衝擊，而是因為美股經過十年牛市，利好因素逐漸消失。這種說法也許有一定道理，但不管怎麼樣，疫情持續蔓延是不爭的事實，對經濟的負面影響也是顯而易見，美國的情況尤其嚴重，金融市場的震盪正是反映人心虛怯。

美國確診新冠肺炎的病例看似不多，其實只是自欺欺人，根本無法反映真實情況。自疫情爆發以來，美國疾病控制及預防中心僅檢測了大約五百宗病例，原因是既缺試劑也缺錢，許多疑似病例得不到測試和醫治，病人只能夠聽天由命。美國政客和傳媒曾經質疑中國「不夠透明」、「隱瞞疫情」，但原來最不透明的恰恰是美國，不僅隱瞞疫情，而且掩蓋真相，不測試等於沒有染疫，公眾得知的確診病例只是冰山一角而已。

防疫措施不足、檢測能力有限、檢測費用高昂、醫療物資短缺，這些才是美國的真實情況。儘管特朗普及一眾高官對疫情輕描淡寫，並企圖轉移視線，但仍消除不了公眾恐慌情緒。香港搶購口罩、消毒藥水、廁紙等物資的一幕，近日也在美國各地出現，可見美國政府並不比香港政府高明，美國人也不比香港人理性。

混亂引起恐慌，恐慌加劇混亂。美國各地出現種種亂象，顯示民眾對政府抗疫沒有信心，而金融市場出現激烈波動，更是反映投資者對經濟前景悲觀。特朗普一直將經濟表現和股市屢創新高視為政績，現在還能自吹自擂嗎？所以說，做人應該厚道。中國的疫情逐漸受控，而美國的麻煩剛剛開始，早前美國政客和傳媒對中國幸災樂禍，如今似乎都應驗在自己身上，這到底是可笑還是可悲？