香港人很久沒有好日子過了，去年中掀起的反政府抗議演變成暴力動亂，至今已九個月仍沒遏止。近日，警方有組織罪案及三合會調查科一項行動有驚人發現，據指搜出了二點六噸可製造炸藥的化學品，若犯罪分子全數用以製「菠蘿」（炸彈），絕對可以毀滅香港，香港人再不用奢望有太平日子可過了。

很多市民都不解，去年的暴亂及新冠肺炎連環來襲，香港已成了半個廢港，而且反修例根本已成偽命題，五大訴求亦早已破局，為何黑暴分子還不鬆手，繼續挑戰港府、衝擊管治？

黑暴的真正目的是反華搞港獨，掠奪有豐富資源及個人薪津的議會席位是達成目標的手段，從街頭走進議會，是他們奪回香港的一大「宏圖」。只是他們選擇的手段並不光彩，這次警方破獲的爆炸品，足見有人不惜以滿街「菠蘿」作為抗爭武器，或實行他們口中的「報仇」大計，與警方開戰，原來早在他們的計劃中。值得警惕的是，警方搜獲數以噸計的化學原料、多枚半製成品的「菠蘿」及遙控裝置時，這些可爆炸物狀態並不穩定，一旦遇熱及遇火都可能立即爆炸，隨時毀屋奪命。

自從二○一四年的佔領行動以來，香港青年便一再被荼毒，先是大學生，然後是中學生亦被招募，培養了一批批口中叫囂民主、手上卻刀棍槍炸彈紛呈的黑兵黑將。在有心政棍誘導下，這些港青敵視維持法紀的紀律部隊人員，敵視政府管治團隊及建制政治力量，已成了他人或他國的政治武器。

無奈的是，黑暴已在香港生根，或者，這個勢力會如新冠肺炎一樣，遲早發展成香港的風土病，在勢力坐大且壯大後，黑暴團體的能量愈來愈強，區議會圍剿政府、立法會癱瘓香港、街頭暴亂毀滅全城，三線夾擊，在過去幾個月的操作暢順又有效，若任由他們發展下去，香港死梗。