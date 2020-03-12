有朋友拿本港感染新冠肺炎患者的報道作了些小統計，發覺原來家境貧富與是否受到感染有一定關係：似乎確診患者之中富裕人士不少，有的出入高消費場所，如馬會餐廳、高檔次闊佬飯堂；有的頻頻外出公幹，乘坐商務和頭等客位；有的是豪華郵輪鑽石公主號乘客。雖然他們不一定是富豪家族，但總算是中上人家。以居住類型來分別，也發覺確診患者居住私人大廈者佔多數，居住公屋者相對較少，沒有案例是居住劏房或是無居所的露宿者。

以職業論，確診患者似乎分布很平均，有去歐美公幹、出席會議、談生意的，或是跨國公司職員；不少是不用上班的家庭主婦和退休人士；也有不少患者從事飲食行業，如廚師、侍應、收銀；亦有從事清潔工作，但未見大家覺得工作環境最差、可能最易受到感染的清潔工人，以及街上收集紙皮的老人家，反而居住養老院的老人家較多中招。

上面談到的分類其實很模糊，看不出確診患者的社會經濟地位是否有共同特徵。疫症不會區分職業貧富，任何人都有同等機會被感染。其實受到感染確診者之中，還是有迹可尋的，如一大班人一同飲宴吃飯，受感染的機會極大，不管是高消費場所還是普通食肆。故除了馬會餐廳、高檔次闊佬飯堂，還有一同打邊爐、一群人去大眾化酒家吃飯的案例。家人聚會並不安全，無論是私人會所還是一般食肆，多人緊密聚集場合中，只要有人受到感染，就會把病毒傳播開去。

又例如宗教聚會場所，因為教眾定期長時間緊密接觸，有人受到感染便容易散播病毒，如香港的北角佛堂、南韓的新天地教派等。如果這教派屬於有強烈宗教感召型的就更加危險，如南韓的新天地教派信眾，接觸緊密之餘，身體不適還拒絕看病，又如網上傳出的伊朗視頻，有教眾仍然用舌頭舔清真寺的牆壁和鐵門，相信此舉既顯示自己對神的信心，也認為把病毒舔淨後來者會更安全，結果令病毒更容易傳播開去。

專家已多次解釋，高齡人士較大機會感染新冠肺炎，因為很多高齡人士沒有時常保持清潔的習慣，其中不少人更一早患了高血壓、糖尿病或其他呼吸道等疾病，感染到新冠肺炎病毒容易產生併發症。他們又多緊密聚會，如跟團外出旅行、乘坐郵輪，就算不出外也喜歡熱鬧，時常多人聚會，因此成為高危一族。就算住在老人院舍都是接觸緊密，容易互相感染。所以專家的囑咐始終還是一句老話：保持健康之道是減少外出旅行、避免多人共同聚餐、不參加多人的聚會、時時勤洗手。這句話歷久常新。