壹傳媒黎智英涉嫌非法集結及刑事恐嚇東方報業集團記者遭警方落案檢控，詎料一宗簡單案件卻惹來外國勢力爭相發聲，英美政客固然輪流跳出來為漢奸黎保駕護航，就連蕞爾小國也來攙一腳，加拿大國會加中關係委員會日前提出動議，就香港警方對漢奸黎等人採取法律行動表達「嚴重關切」。何謂一犬吠影，百犬吠聲，這就是了。

一個香港商人犯了法被拘捕，到底干英美加國底事？外部勢力爭相力撐，益發將漢奸黎的洋奴走狗、外部勢力棋子身份暴露無遺。既是洋奴走狗，所作所為當然不是以香港利益為依歸，而是以外國主子利益為依歸。明乎此，漢奸黎及泛民政客開口埋口民主，不過是騙人的鬼話而已，借搞亂香港打擊中國才是最終目的，才最符合「為美國利益而戰」。

漢奸黎反中亂港的惡行罄竹難書，早已踩到危害國家安全的紅線，中央當然不會不知道，但一直礙於「一國兩制」的桎梏而拿漢奸沒轍。退一步不會海闊天空，反而被當成無牙老虎。君不見，佔中後有旺暴，旺暴後又有黑暴，黑暴更幾乎要了香港的命，加上疫症來襲，香港奄奄一息。隨着立法會選舉逼近，漢奸黎的奪權圖謀必然變本加厲，中央仍要無動於衷嗎？

說到底，香港之所以亂成一鍋粥，外部勢力之所以如入無人之境，泛民政客之所以興風作浪，皆源自漢奸黎的政治黑金案。所謂有錢使得鬼推磨，沒有漢奸黎的金錢資助，政客惡得出樣嗎？黎智英向政客及政團兩年間捐款逾四千萬元，每次獻金都經美國助手之手，外部勢力在當中扮演甚麼角色不言而喻。由此可見，漢奸黎就是那個帶路黨，為外部勢力穿針引線，再用錢招攬政客走上台前。偏偏律政司司長鄭若驊甫上任即高調放生黎智英，不能不令人懷疑律政司到底效忠誰人，是港府和中央，還是漢奸黎和外部勢力？