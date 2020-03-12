因為新冠肺炎疫情掀起的搶購潮，在香港急速冷卻，昔日口罩的價格即使抬得再高，也是一個難求。如今不然，好些媒體報道，不少口罩的價錢正以每周百分之十到百分之二十的幅度回落，由三百元一盒減到二百五十元、二百元，甚至更低。

過度的搶購是愚者所為，本欄一直不以為然，二月十六日在此地發表文章，結語是：「看來，口罩也會愈來愈容易買到，能賺錢的東西，商人自然會想辦法，消費者反倒不必太操心。」

二月十六日距今快要一個月了，這些日子以來，疫情在世界各地蔓延愈來愈廣，封城的封城，限購的限購，禁出口的禁出口，按理防疫物資、生活貨品理應愈來愈稀缺，為甚麼本地的售價反倒愈來愈便宜？這就是香港自由市場的威力了。

目前本地除口罩供應仍略為緊張外，其他甚麼消毒液、漂白水、衞生紙等等，多得不得了。有一趟我走進超級市場，啞然失笑，只見一幅長達五、六米的牆前，堆滿幾層衞生紙，由地板直至天花板。這家超市我光顧多年，從不會將貨品如此「排陣」，店舖經理刻意這般做，在我看來，就是對一眾搶購者的嘲諷，意思大抵是：隨你來買，就看你能買多少。果然，我在該店逛了十分鐘，只有一、兩個客人光顧衞生紙，其他的恐怕早已經搶夠了。

這情況正好印證筆者早前的看法：商人自然會替你想辦法。世界其他市場我不熟悉，人家是否需要搶購，我不敢置喙。但我熟悉香港，知道這個市場自由度排第一的地方，商人的本領有多大。故在整個疫情中，我不相信政府，但相信市場，結果這兩個月來沒花過一分鐘去排隊，也沒買過一件被搶高價的貨品，別人搶的時候不去搶，別人不搶的時候才從容地買，家中的物資便不虞匱乏。