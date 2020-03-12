每朝打開報紙，都係一股寒意，落得「淒涼」兩字！老朽不期然閃起郁達夫兩句詩：生死中年兩不堪，生非容易死非甘。活在香港，依家經濟凋敝，百業蕭條，「鬼叫你窮啊，頂硬上喇」！阿哥，依家基層好多都係手停口停，建築工人、的士大佬以及飲食業、旅遊業等叫晒救命，你想「頂硬上」都冇得畀你「頂」，好多行業員工不是被裁就是停工減薪，真係百年難得一遇嘅「包皮」環境！

勞福局局長羅致光早前就話，預料農曆新年後會有更多店舖結業，指失業率將升至百分之四至五水平，情況令人擔心。擔心有鬼用咩！羅局長就叻在揸車上班，不必同人逼交通工具，每月可慳番二、三十個口罩益吓其他人。之不過，佢斷估唔會慳啲使，個個月捐番十萬八萬蚊人工用嚟買叉燒飯盒派街坊啩？政府紓困無能，話派一萬個大洋畀年滿十八歲香港永久性居民，之不過要等到七月先可以申請，高官個個係飽漢，又點知饑民餓啊！一萬個大洋真到手，基層唔死睇怕都餓到肚皮黐背脊咯！

本報「探射燈」最近探討民生艱苦，指「疫市乜都貴，基層愁生計」，唉，又搵唔到食，又要乜都貴，不正是「生非容易死非甘」嗎？香港幾衰都有，點可以唔呻多兩句？嗱！烈火暴行延續大半年仍然未息，新冠肺炎又來襲，港人日日風雨不改勤撲口罩，亂世求生，就是撲口罩，也有一段時間盲搶米，狂掃廁紙衞生巾。

香港經濟有排衰，最新調查指出，反映香港僱主招聘意欲嘅就業展望指數跌至十年新低，於亞太區包尾。而一如本報「產評」分析，本土經濟正陷入資本投資萎縮─就業市場惡化─消費意欲不振─經濟規模收縮嘅惡性「衰退鏈」！如何刺激內需？怎麼撐企業保就業？首先應盡快為樓市撤辣，否則狂瀾一倒，欲挽無從！至於如何救失業饑民於水深火熱，神童局長唔該務實諗諗辦法，勿吹水無為！