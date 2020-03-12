最好與最優，未必有絕對標準。但席捲全球的新冠肺炎公共危機，為世界各地帶來的無聲較量與考核，卻不難有絕對答案！對於這場突如其來的執政與危機應變，目前的考生已有過百個，有的考生將近完成答題，終可喘口氣；有的還在試場裏揪髮刺股，死嗑考卷；有的則放棄答題了，因為這份考卷太難，做與不做也差不多，只好乾等宣判。

現在為戰疫國家或地區評分實屬太早，不過，這場公共衞生的危機，也讓人清楚看到亞洲與歐洲兩個截然不同的社會、價值觀與文化完全相異的體系，應對危機的集體反應比併，細節頗堪玩味。

亞洲幾個受儒家文化浸潤與洗禮的國家及地區，面對疫症挑戰的集體表現完勝歐洲國家！無論是中國、南韓還是日本，雖然都因為疫情嚴重打擊，在經濟、民生方面大受影響，相繼祭出或準備封城、禁制等招數，人民的反應是自律、頑強與刻苦配合，這樣的人民質素，在艱難的疫戰中倍顯珍貴。

於是，中國武漢的強力封城、南韓大邱的圍城自救，甚至日本欲將新型冠狀病毒疫情指定為「歷史性緊急事態」，並將修改相關法律，以限制國民的私人權利，上述政府的表現未必贏得一致佳評，但人民的隱忍和為大局而犧牲個人的配合，卻獲大大加分。

再看歐洲，幾個疫症大爆發國根本拿自己的國民沒辦法！意大利中北部地區封城前，居民大逃亡四處流走，已令封城效果大打折扣；更離譜的是，國家官員及議會中人一邊制訂學校停課命令，轉過頭卻堂而皇之舉行宴會，難怪就連歐洲人都對意大利能成功抗疫不看好。

有同樣問題的還有法國及西班牙，法國的確診病例已破千，西班牙亦在激增中，但兩國的國民都是奔放自由派，禁制式防疫這類招數恐怕很難實行。國民的選擇，決定了當地疫情是受控或失控，不信，便等着看。