特區政府在去年黑色暴亂瘋狂囂張肆虐之時，以為從六月中宣布修訂《逃犯條例》壽終正寢之後，再擺出願意對話溝通的姿態，便可以從再妥協及進一步退讓下求得亂港派偃旗息鼓，於是隆而重之地成立「對話辦公室」，委任前勞工處處長卓永興主理其事。

半年來，「對話辦」除了在新伊館搞了一場大龍鳳、所謂對話外，再沒有其他對話安排。結果政府當局在傳媒的追問之下，推說可能透過其他各種形式或場合，以及不同層面或與不同對象繼續對話，但實際並沒有辦過任何稍為正式的對話及公開交代過。半年過去了，政府終於公開宣布「對話辦」正式壽終正寢「摺埋」，讓卓永興輕輕鬆鬆白𢭃一百七十萬元的六個月酬金。

回望該辦由籌設至真正運作以來，除了新伊館那場對話大騷留給公眾記憶猶新的惡劣印象，只有兩個場景，一是林鄭月娥與陪同的問責高官被困會場，在半夜由近千警員維持秩序下悄悄離開。二便是出席對話會中敢言直言的市民迅即被網上起底欺凌，翌日更被黑暴圍攻其上班的商廈寫字樓，搞到人心惶惶，被欺凌恐嚇者要告假多日避惡意纏擾，令言路受阻，市民自由發表意見的權利被強權剝奪。首次對話會的過程和結果，以及其後出現的網上欺凌和抹黑，充分說明要止暴制亂取得成效，不能也不應再採取此方法和路徑了。

三國蜀漢諸葛亮著有兵書《便宜十六策》，其中第十二策《治亂》：「治亂之政，謂省官並職，去文就質也。夫綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽。夫三綱不正，六紀不理，則大亂生矣。故治國者，圓不失規，方不失矩，本不失末，為政不失其道，萬事可成，其功可保。」

孔明先生《治亂》之策說得多好啊！歷史的經驗與教訓值得記取。今日香港特區政府袞袞問責高官和行政會議成員，宜虛心地學習諸葛孔明《治亂》之策，勿重蹈蜀主阿斗之覆轍了。

九個月持續之亂，亂港派要「光復香港、時代革命」，妄圖改變政制，實現「港獨」、分裂祖國，並在美英台等台前幕後的密謀和指揮下推行顏色革命城市暴亂，不是你死、便是我亡的鬥爭。政府高官竟然敵我不分，幻想通過與敵對話平息動亂，不是幼稚，便是白癡！

倘特區政府真是要透過對話爭取民心、贏得公眾對政府施政支持的話，又令人非常奇怪的是，政府放棄全部的管治架構機器不用。教育局為甚麼不聯絡校長教師及教育團體對話？民政局為甚麼不聯絡全港分區委員會、業主立案法團、業主委員會、互助委員會對話？公務員事務局為甚麼不去同十八萬多政府僱員和資助機構僱員對話？其實這些溝通的渠道及機制在回歸前早已行之有效，是港英政府的重要管治手段，但特區政府卻棄而不用。最離譜的是政府高層包庇縱容香港電台反政府、「黑」警察、倒政府的米。

手執權柄的高官還以為放水畀「港獨」和黑暴入閘，如期舉行區選，「跪低」妥協便可換來暫時偏安，結果自毀長城，亂上加亂，孔明再世都難救矣！