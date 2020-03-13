世界視線：朝鮮半島起暗湧　金家兄妹發警告

正當南韓忙於招架新冠肺炎疫情時，北韓竟於近日作出連番「挑釁」行動：人民軍於本月三日進行了今年首次彈道導彈試射；領袖金正恩至少兩次視察重型火箭炮試射；連他的胞妹金與正亦罕有地走到台前，公開斥罵青瓦台「低能」。一時之間韓媒震怒，直指北韓的舉動猶如落井下石，令南北韓關係惡化到無法修補的地步。

北韓忽然強硬，外間流傳各種揣測：一、北韓爆發嚴重疫情，平壤試圖透過對外強硬行動來轉移國內視線，或是逼迫南韓提供抗疫援助；二、由於美國疫情擴大且股市暴跌，平壤趁機在半島搞事，加緊對特朗普政府施壓。

但恐怕，金氏兄妹的連環出招還有更為微妙的理由。如果翻看近期朝鮮半島局勢發展，不難發現南韓總統文在寅正因疫情陷入空前政治危機。文氏上台後對北韓示好，推動半島和解並疏離美國，本已在國內積蓄強大的反對力量。這股力量藉着疫情大爆發，旗下的報章輿論持續發表各種「倒文」言論，指斥他在抗疫問題上，對疫情發源地中國卑躬屈膝；而以宗教團體出面推動的「倒文」示威亦在首爾上演。須知，朴槿惠等歷任南韓總統的倒台，往往就是從光化門的反政府示威開始。

文在寅父母是北韓難民，以其背景，對平壤來說是難得的對話夥伴，一旦文氏下台，兩韓近年好不容易達成的和解勢頭就會一江春水向東流，反過來進一步危及北韓經濟，這應該是金正恩目前最擔憂的事。由此角度就不難理解北韓的動機：金與正斥責青瓦台卻沒有點文氏名，更可能是警告南韓核心政圈的倒文勢力，勿趁疫情輕舉妄動；而金正恩視察的重型火箭炮，正正是用於火力壓制南韓。其寓意亦是明顯的：如果文氏倒台，北韓將重新以武力手段威懾三八線以南。

果然，在金氏兄妹對南韓作出強硬姿態後，金正恩又發信問候文在寅，更表示將默默支持他，雙方將保持一如既往的友誼和信任。換言之，金正恩已表明態度，半島前途他目前只會跟文氏談，其他人想取而代之，則平壤隨時會讓半島再陷地動山搖。