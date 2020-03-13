神州觀察：垃圾車運送食物　當百姓豬狗不如

新冠肺炎的完整傳播途徑目前尚未被全面了解，四川有專家早前在解釋「糞口傳染」時語出驚人，直言「就是你吃了別人的屎」。然而話糙理不糙，糞便入口的方式其實很多，譬如不小心吃了由垃圾車運送的食物，就有可能中招；更別說垃圾車平時還會裝運些甚麼污糟垃圾，隨時帶來其他健康風險。

武漢市青山區鋼都花園管委會日前被揭以垃圾車運送凍豬肉給屋苑居民，總共一千份，其中過半已分發到戶，剩下的則傾倒在地等待配送，民眾直呼太惡心，坦言無法吃下肚。更叫人不解的是，偌大個社區當真就找不到其他車輛？平時滿大街的公務車都停放在哪裏，非常時期為何不能特事特辦，臨時徵調使用？這樣做同餵豬又有甚麼分別？

正如有網民質疑道，就算豬食也不能用垃圾車運送吧？想想日常清運的垃圾中，又是廚餘又是廁紙、糞便，更有疫區醫療廢物、疫患用過的種種東西。而自疫情爆發以來，全武漢的環衞工作一直沒停過，每天更要處理六千噸生活垃圾，說是全部做到了無害化處理，誰知道具體執行過程又是怎樣？畢竟連疫情都敢隱瞞，防疫都可消極敷衍，垃圾消毒出現甩漏又有甚麼奇怪。總之連畜牲都不應有的對待，如今卻用在了人身上，說明在某些職能部門眼中，百姓其實連豬狗也不如。

究竟是垃圾車方便挪用，還是想為國家節省開銷？財政部近日稱已撥出逾千億元用作防疫資金，確實不是小數目，卻不用武漢操心。而且武漢肯定分得最多，所以這些錢都花在了哪裏，必須搞清楚，否則若是有人巧立名目，將抗疫的錢假公濟私，以致刻薄民眾，查出來一定會十分難看。

其實就在不久前，青山區剛剛因為配送物資問題出過醜，且是在國務院副總理率領的中央指導組面前公然弄虛作假，搞形式主義名堂，足見這些人膽子有多大，臉皮有多厚。由此更可想見到，他們在一般情況下又會搞出多少花樣來敷衍工作，使出多少手段來刁難、坑害百姓。怕只怕，民眾捱得過新冠病毒，卻捱不起貴價菜，配送的食物腐爛變質不算，還得被迫吃「豬食」，做人的尊嚴已然全無，萬一再感染其他病毒，又將如何是好！

尤其無奈的是，經歷上次的喊假事件後，當局一邊要求深入調查問題，切實保障群眾居家生活，一邊要求廣大黨員幹部真正下沉到社區，進門入戶做好群眾的思想工作，然而紕漏還是不斷出現。服務社區總是推三阻四，缺乏積極性，不是掛名式、點卯式下沉，就是搞亮相、做表演，各種形式主義、官僚主義玩得很是順手；只因他們平時就習慣了這麼玩，從沒把百姓當人。