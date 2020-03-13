正論：抗疫尚未成功　各界切勿放鬆

特區廢官百無一用，但「先天下之樂而樂，後天下之憂而憂」的功夫卻傲視全球，當世界各地都奮力阻止新冠肺炎擴散，香港的高官卻率先為抗疫邀功，言猶在耳，數日後即爆出香港出發的埃及旅行團全員感染，世衞更宣布新型冠狀病毒疫情現已全球大流行，有人確實開心得太早了！

本港疫情最高峰時曾經一周爆發廿多宗，在二月尾一度減至一周數宗，更曾有單日零感染個案出現，不過，傳染病專家及醫生紛紛警告本港疫情仍嚴峻，未有條件鬆懈，特區最高級官員卻急不及待，本月一日在其社交平台專頁發表文章，以直至當日約九十多宗確診數字當作「成績表」，表示政府果斷抗疫措施有效，並指香港確診數字比亞洲區內的南韓、日本和新加坡低，亦遠低於意大利及伊朗，口裏雖說是各界共同努力的成果，實際難掩沾沾自喜之意，公然向外間邀功。高官似乎忘記最初檢疫封關「唔踢唔郁」，比澳門「慢九拍」，惹來全城惡評，而且任由防疫用品斷貨，採購口罩亦有負承諾，市民幸有當年沙士一役訓練的防疫意識，自動自覺戴口罩及勤洗手，才能把疫情盡可能減低。若政府在疫症爆發初期能夠及早果斷地採取措施，香港或許能像澳門早已連續多日零個案，這才是名正言順疫情受控，而不是玩弄語言「偽術」改口稱「受控」意指「受到監控」。

事實勝於雄辯，不容推搪或含糊其詞，世衞一直抗拒頒布疫情全球大流行，日前亦要面對現實，世衞總幹事譚德塞對疫情擴散程度深表憂慮，並表示從來沒有見過由冠狀病毒引發的疫症大流行。人類正面臨前所未見新型病毒災禍，全球十二萬人感染，四千多人喪命，數字上升趨勢有增無減，歐美亞非澳五大洲無一幸免，美國疫情更令全球股市崩潰，歐盟廿七國俱有確診，意大利疫情更可以用慘烈來形容，須封城封關緊急停體育及大型活動，意甲班霸足球員確診，美職籃球明星後衞中招，最新消息是美國影帝湯漢斯夫婦亦感染病毒，美國緊急對歐洲除英國以外國家封關。港府依舊反應「慢吞吞」，疫情爆發初期一拖再拖，催促多時才針對內地進行「封關」，而現在歐美大爆發，卻仍未公布擴大封關地區範圍，而且防疫方面進退失據，邏輯矛盾，對南韓封關，對疫情更嚴重的意大利卻只是隔離旅客，其他歐美多國旅客在香港「自由行」，當中又有多少是隱形帶病毒者？而數十名文憑試考生從內地來港卻被拒入境，這是甚麼道理？

香港人吸取教訓，早知道靠政府隨時車毀人亡，市民自救得以保命，旅遊業界亦不會傻得依賴這個無能政府，而是自發採取救亡措施。早前一個埃及團，八名團友連領隊共九人確診，人心惶惶，大量旅客提出退團，尤其九成歐洲團旅客希望取消出發，而政府遲遲未發出旅遊警示，一旦在途中才發警示及作出封關，團友不但行程受影響，返港恐怕要隔離，而且一日未有警示，旅行社處理某些地區的退團，向服務供應商申請退款亦會有困難。業界迅速應變，主動計劃由本月中到下月中暫停部分路線的旅行團，不會無了期等待政府發出外遊警示。

政府不但大開中門，任由病毒入關，亦唯恐香港不亂，帶頭製造播毒溫床。地球另一邊文化及體育活動紛紛叫停，香港的康文署日前卻重開部分室內康樂場地及文化設施，雖然採取特別措施限制使用人數，圖書館亦分段開放，派籌先到先得以及須接受體溫檢測才可進館，但人多聚集，難以避免交叉感染。北角佛堂集體感染事件，揭發經書及水龍頭藏有病毒，圖書館內的書籍，尤其是報刊雜誌，一日之內大量讀者沾手，一傳十，十傳百，不分年齡大小，而且戴口罩也防不了，難以相信政府連這種常識也忽略，是不是嫌社區蔓延的速度未夠快，死人不夠多嗎？

最近行山人頭湧湧，旺區食肆在假日亦復見人流，政府機構相繼重開，文憑試如期舉行，四月即將復課，給人印象是各界警戒心降低，這是一個極危險信號。冇靈魂政府行屍走肉，早已不知問責為何物，做錯做對都一樣自我感覺良好，市民靠自己更加不能鬆懈。有衞生專家曾表示，香港放鬆七日可以變成南韓，放鬆一個月可以變成武漢。這個道理，七百萬香港人感同身受，回歸後管治放鬆了廿二年多，群魔亂舞，毒瘤叢生，由天堂變成地獄。一念之差，後果天淵之別，抗疫尚未成功，仍需努力，一定要堅持到大家安心除下口罩的時候。