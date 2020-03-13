功夫茶：疫潮黑暴齊夾擊　紅白二事俱變調

新冠肺炎愈爆愈勁，世衞終宣布全球瘟疫大流行，而呢隻肺炎，據傳染病專家話，傳播途徑愈來愈多花臣，防不勝防，連花灑或排氣管洩漏都播毒，好好活着，要躲避不少暗箭，想保全個靚肺，原來真係唔容易！人與人交往，碰碰腳代替握握手，或者扭一扭腰碰一下屁股就表示好朋友，又幾搞笑喎！

嗱！時代真係會變㗎！老毛就話「蕭瑟秋風今又是，換了人間」，依家一個肺炎來襲，何止換了人間，簡直顛覆傳統，紅白二事都變調！活在特區，都好無奈。黑暴疫潮夾擊，市民固然少飯敍，大家睇到啲酒樓飯店，不論米芝蓮抑或大波蓮開嘅，不是提早拉閘就係索性執笠，認真淒涼！為求變通，適者生存，原來連婚宴都不設堂食！

是咁的，有對新人本來上年十一月擺酒，因為暴潮延期，改在日前舉行，又撞正疫潮，為避免親友聚集一起杯上杯落，嘻哈祝酒，竟然諗出新招，就係將十三圍酒席打包成一百五十份，按人頭一人一份讓賓客帶走，婚宴就變成「不設堂食」。從面書群組上載嘅圖片可見，酒樓將乳豬、炸子雞、鮑魚等逐一分放外賣盒，井然有序，賣相睇落唔錯！之不過，結婚擺酒，無非千里來賓，一堂倩影，喜迎親朋戚友，彼此拍照留念，食完素翅或燕窩，一對新人祝酒，山海騰歡，咁先過癮盡歡吖嘛！依家呢頭放低人情，嗰頭拎打包美食就走，功夫茶就覺得好戇居！

有網友就話用咁多膠膠叉叉唔環保，有啲就戲謔如此取代傳統婚宴，變成「全球最多人線上結婚直播」，而且「網上婚禮」直播進場註冊，用電子支付畀人情。功夫茶始終認為，嫁娶係要有氣氛，一生人一次，一起舉箸才會覺得食物甘脆肥濃、色香清雅，如果冇咗嫁娶嘅滿堂吉慶，不如免了！反而圖個清爽。

各位街坊，疫情蔓延下，紅事變得冇人味！然則，拜山都係咁。呢，下月初就係清明，政府就預先提醒大家，目前肺炎肆虐，大家盡量唔好聚集，即使掃墓要盡量分散，避免構成人潮喎！咁又係，依家生人都唔夠地方住，政府連覓地建骨灰龕都無能，何況為基層搵地建公屋吖？政府鼓勵市民可以網上紀念先人，又鼓勵大家海葬、花園葬！

清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂！呢個情景遲早消失，政府又點會顧及老一輩人對「慎終追遠」嘅執着，正如有學者感嘆，百年後冇人拜山㗎啦！「祖德流芳」喺網上感受得到嗎？網上祭品如乳豬切雞、「鮮花」白菊，祖先嗅得到嗎？政府鼓勵市民多多運用網上「無盡思念」流動應用程式，以此追思悼念逝去摯愛親友，連燒香同金銀衣紙都慳番！原來科學進步卻令世界變得太冷、無味了！