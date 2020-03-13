新冠肺炎疫情在中國與外國此消彼長，加上美股暴跌帶來的金融危機威脅，對中國來說，是進一步的因禍得福。假若國外疫情繼續擴散，特別是美國的形勢惡化，石油價格再受壓，沙特阿拉伯與俄羅斯等聯手把油價打落至二十美元一桶的水平去，美國頁岩油的金融泡沫肯定穿破，國際金融危機便逃避不過，中國因禍得福的因素更為加強。

中國政府已開動幾十萬億元人民幣的經濟刺激，且今次吸取了二○○八年四萬億元的教訓，不會放開撒錢，而是有所集中，對基建、科研、醫療和福利有所偏重。短期與長期效果兼顧，成效更大。國內集中擴大投資，在國際金融危機和疫情的威脅下，中國的錢，無論是積累的儲蓄和新增的貨幣，都會絕大部分留在國內經濟體制之內，不易流失。而國外疫情惡化，美國制裁中國，以往流失的內地資金也會回流，充實內地資金供應，增強投資的信心。

美國金融危機使原本避險的美元市場變得危險，國內資金外流，外來的資金不來和他去，國際資本市場會迎來資金流向的大逆轉。趨吉避凶的資金去哪裏呢？總的資金流入中國和人民幣市場的機會大增。內外資金結合，中國的金融形勢和實質經濟的發展互相推動，應是全球最佳。

在這個時機，中國若果主動出擊，一是與日本合作，提升原來在第三國市場兩國企業合作的協議，在疫後大力進行投資合作。二是聯合俄羅斯，拉動日本在中東等地戰後重建，也在中亞、東歐推動發展的基建投資。三是與歐盟談判，在科技、產業上合作，趁歐盟受到難民、新冠肺炎疫情困擾而提出援手，但要改變以往重商主義的錯誤，追求互利合作。

這是美國自顧不暇，中國對外政策一個巨大的窗口機會。用一帶一路倡議，用國際合治疫情，也藉國際金融危機，美國資本及美元受到衝擊之時，中國推動美國以外國際多極的全球化體系發展，從根本上終止美國獨霸的不合理也難以持續的體制。

中國在克服疫情、提振本國經濟、守衞金融體系之餘，積極出擊，是立在不敗之地。在美國自顧不暇，無力對華打擊，而其他各國備受疫情、金融危機、經濟低迷的困擾之下，國際的空間擴大。中國出擊，與歐日俄合作，借力打力是四両撥千斤之勢。若毛澤東在世，當是戰情大反轉的黃金時機，不會白白錯過。

當然，中國還要留有一手，防範美國在絕望中用戰爭解困。北韓領袖金正恩的備戰，正是老成之策！