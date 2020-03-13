新冠肺炎疫情發展到目前，出現一個非常有趣的現象，之前對中國落井下石的國家，如今反而盼望中國盡快恢復正常。這是為甚麼？原因很簡單，中國停擺，全世界都停擺，中國不恢復正常運作，全世界都無法正常運轉。

這正是俱榮俱損的道理。以口罩等醫療物資為例，全球大部分口罩是中國製造，大部分基礎藥物也來自中國，大部分原材料更是離不開中國，中國企業一停工，全球供應即時短缺。尤其是美國，測試新冠病毒的試劑固然嚴重不足，連對付普通流感的抗生素也隨時斷貨，因為美國九成七抗生素產自中國。疫情剛爆發時，有的國家即時宣布禁止對中國出口口罩、防護服等醫療物資，現在反過來要求中國優先供應原材料，前倨後恭，非常搞笑。

其他行業也是如此，中國企業停工，全球供應鏈斷裂，無論是汽車產業，還是電子產業，或是日常用品產業，都面臨零部件和原材料短缺困境，有的暫時停產，有的索性關門。中國畢竟是「世界工廠」，在全球產業鏈處於關鍵位置，任何國家都不可能輕易取代。美國政客趁人之危，希望企業和職位從中國回流美國，只是一廂情願。

更何況，中國不僅是「世界工廠」，也是世界第二大消費市場，而且很快就會超越美國成為最大消費市場，中國人減少消費，全世界都無運行。新西蘭放生百噸龍蝦、智利車厘子賤價求售、歐洲名牌店門庭冷落……一切都是因為中國按下「暫停鍵」。去年中國公民出境遊達一億五千五百萬人次，高踞世界首位，對全球旅遊等行業的巨大貢獻，沒有一個國家可以相提並論，難怪不少外國人羨慕嫉妒恨。

「中國打噴嚏，世界都震動」，這不是誇張，也非自大，而是擺在眼前的事實。面對世紀病毒，人類共同抗疫是唯一出路，香港黃絲們以為「全面封關」就可獨善其身，根本就是腦殘。