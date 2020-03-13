雖然新冠肺炎疫潮依然未有完結迹象，新近又爆出埃及團差不多全部團員加導遊確診，連國泰空姐也中招，但香港政府以及市民都開始鬆懈，前陣子很多人都不敢出外進食，經常是買外賣或是在家煮食，但最近食肆又開始人頭湧湧，大家除下口罩，堂食其實是散播疫症最常見的途徑。康文署轄下的圖書館又重開，雖然政府會用探體溫以及派籌等方法控制人流，但事實證明經書也可以藏有病毒，圖書又怎會例外呢？尤其是館內的報紙雜誌，一日內多人接觸，又是另外一個播毒溫床。

世衞正式宣布肺炎瘟疫大流行，根本疫潮現在才是來到決勝階段，絕對不能掉以輕心，若果說對部分歐洲國家封關就以為安全，那就大錯特錯，美國影帝湯漢斯夫婦在澳洲確診，那又如何解釋呢？

當市民開始出街遊玩，人流增多，黑暴又趁機搞事，政府始終沒有辦法止暴制亂，過去兩個月只不過是疫潮令暴徒暫時收斂，問題核心始終仍未能解決，反對派最近又總動員出擊，泛民議員在議會內盡量拖延包括警員裝備等的撥款，然後又派人到外國唱衰香港，要求美國制裁政府高官及建制派成員。毒果日報繼續煽風點火，漢奸黎智英雖因刑恐案被拘捕，但其黑金秘捐及佔中等案件依然逍遙法外，可以繼續攪局，律政司拘控只是象徵式交差，根本沒有決心打老虎。律政司司長鄭若驊繼續龜縮，各界紛紛質疑司長是效忠外國，否則怎會對漢奸黎百般包庇。禍福無門，惟人自招，根本疫潮暴潮依然威脅香港，殺傷力毫無減退，政府官員沾沾自喜，自吹自擂向外間邀功，恬不知恥。派錢一萬元又怎能掩住悠悠大眾之口呢？若高官還有羞愧之心，應該知恥近乎勇，繼續嚴陣以待，二○二○年只是來到三月中，還有餘下八個多月，一日比一日難捱，還未到鬆懈的時候。