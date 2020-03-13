出乎全世界意料之外，新冠肺炎疫情肆虐，繼中國之後，確診及死亡人數最多的國家竟然是意大利，據執筆時的統計，確診人數已逾萬二，死亡人數八百多。疫情趨勢凌厲，已遠遠超過南韓和伊朗，未見緩和迹象。

前幾天意大利為了阻截疫情傳播，封閉北部地區，卻效果欠佳，社交媒體顯示，封城消息未公布已經洩露，不少人急忙趕到車站，登上往南方的最後一班火車。意大利北部米蘭地區是意大利的經濟發動機，是這個國家自二○○八年金融危機以來，長期經濟停滯中唯一愈來愈強大富裕的城市，大量的南方人在這裏工作。既然城市因疫情封鎖，他們寧願回家等待，故不惜逃離。這個現象與武漢封城前的大撤離其實並無差別。

意大利政府現今已經宣布全國封境，管制出入境、禁止人群聚集、學校停課、公眾設施關閉、一切商業及娛樂場所停止運作、宗教崇拜集會暫停、連足球比賽都叫停了。超級市場則保持營業。意大利人如世界任何國家人民，一得悉封城消息立刻蜂擁到超級市場搶購，不少大城市的超市貨架都被掃光。不過，意大利人總是留一點空隙，如果有足夠經濟理由，可以外出，各城市之間的交通以及對外國交通保持局部運作，但班次大量減少。

與武漢比較，意大利的封境寬鬆得多，例如餐室酒吧繼續開放，不過要有足夠空間，讓顧客之間能夠保持三呎距離，每晚六時便要關門。這項規定對習慣大群人晚上聚集吃喝的意大利人來說，幾乎絕無可能，等於強制關閉餐室酒吧。令人訝異的，是一向不守法紀的意大利人竟然都戴上口罩。

西方傳媒密切注視意大利式封境的效果，他們認為，意大利人一向守法觀念薄弱，總會找法律罅隙去逃避管制，更兼他們的家族關係和社交關係特強，習慣大群人聚集，很難如中國人般長期自我禁閉在家中，接受街道組織的嚴厲監管，所以倣效武漢的封城措施不一定行得通。

西方傳媒也擔心，如果意大利因為要阻截新冠肺炎疫情擴散全國，不惜犧牲經濟運作，出到封境這一招，而歐洲的德、法兩國，疫情也日趨嚴重，若一旦爆發，是否也應倣效意大利，叫停經濟運作，宣布封境？

相信一些西方傳媒對意大利封境的消息會特別尷尬，月前武漢封城消息一出，他們大加貶伐，說是禁制人民的行動自由，只有專制極權國家才會使用此等違反人權措施，豈料他們推崇的民主國家如意大利也出此下策，他們將如何自圓其說？同一措施，卻有兩種不同評價，且看他們怎樣向讀者交代。