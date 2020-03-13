美國號稱世界第一強國、全球最民主國家，但在新冠肺炎面前，其應對手法之低能拙劣、弄虛作假暴露無遺。目前美國確診個案已突破一千宗，疫情蔓延四十幾個州份及華盛頓特區，但美國疾控中心（CDC）的數據一直沒有更新，仍然停留在數日前的六百多宗確診數字。各州政府因為要向當地民眾交代，故自行檢測再自行公布，多個州政府更自行宣布進入緊急狀態，惟各自為政下，資訊難免混亂。

為甚麼要這樣做呢？原因簡單，總統特朗普現正為連任造勢，絕不能讓疫情壓垮其選情，甚至指定外行人副總統彭斯作為抗疫大隊長，不是實事求是開誠布公，而是以避免製造恐慌為由，過濾傳媒報道疫情的訊息，更公開呼籲民眾不要戴口罩。最可笑的是，特朗普上月出席保守派政治行動大會，一名出席者確診感染新冠肺炎，但特氏仍死撐不用隔離更不用接受病毒檢測，全力營造疫情傳播風險低、美國很安全的假象。

說穿了，美國醫療系統不勝負荷，不千方百計淡化疫情，恐造成醫療系統崩潰，危及選情。例如免費的公共檢測服務供不應求，試劑盒不足，有民眾即使出現病徵亦求助無門；部分美國人沒有醫療保險，就算有買保險，保額亦不足以應付一旦確診的最終帳單。全美現時有超過二千七百萬人沒有購買醫保，投保不足者約有四千四百萬人，意味這些人可能因為費用問題而延誤醫治或拒絕治療，疫情隨時進一步失控。

特朗普報喜不報憂，一切只為政治計算，從個人私利出發，民主精神在哪裏？不檢測不確診便能夠製造疫情不嚴重的假象，但美股暴跌足以反映人們對總統沒有信心。當地已出現人們哄搶物資大打出手的鬧劇，人心虛怯不在話下。反觀曾遭他們冷嘲熱諷的中國以至香港，檢測是免費的，醫治也是免費的。世界第一強國如此失威，叫香港的洋奴漢奸情何以堪？