常言道：「最危險的地方就是最安全的地方」，新冠肺炎疫情在內地大爆發初期，很多人認為香港危險，因為距離內地太近，覺得很快會淪陷。其時有資深的網上時評人情真意切，勸喻粉絲，家中如有長輩，應盡快送到外國避疫，再遲就走不了云云。

但本欄在二月二十五日就發表一篇文章，題為「可能留在香港更安全」，文中勸喻港人，暫時不要外遊，綜觀全世界，香港在這個疫潮中已算是比較安全的地方，原因不是特區政府英明，而是港人懂得自救。

香港人容易頭腦發熱，這是缺點，但也是優點，去年的激情用於反對修訂《逃犯條例》，今年則用於抗擊肺炎入侵，個個都將自己武裝起來，將這個城市守得像銅牆鐵壁，在疫情中，反而算是比較安全。

不過，如果香港人還是這般熱衷外遊，那就等於開門揖盜，因為中國內地和港、澳兩地守得好，不代表外國也守得好，病毒可以由歐美各地傳入來。近日，香港社區感染新冠肺炎的比率不高，不少新症都是由外遊者帶回來的。兩個多星期前，有朋友歐遊後告訴我在當地的見聞，說巴黎、倫敦的街頭很少見到人戴口罩，一葉知秋，我深知不妙，所以特意在此地敬告讀者，應減少外遊。

如今疫情在歐洲的爆發情況近乎不可收拾，美國也是在危險邊緣。這些地方，他們的政府大多是普選產生，但論管治能力，可能不比香港政府強得了多少，正所謂「睇得唔打得」，遇到事情便會章法大亂。

特區的管治班子雖然不濟，但勝在香港人防疫意識高，如果此刻大家檢點手上的防疫用品，一個香港家庭的儲存量，可能足以等於四、五個西方家庭的總和，西方人不是買不起防疫用品，而是覺得沒需要，如此輕敵，病毒自然會奔襲而來。