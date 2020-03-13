反修例暴亂至今九個多月，一個令人感到震驚的事實是，公僕知法犯法充當暴徒，人數竟逾四十名，分布政府多個部門，其中三十一人被停職，五人被起訴。近六成被捕公務員為紀律部隊人員，其中消防員佔十一人最多，可見消防員淪為暴徒大本營，一個紀律部隊搞到好似無掩雞籠，在上的恐難辭管理不善之責！

警方日前拘捕多人涉嫌與明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖等爆炸案有關，部分被指擬於科大男生周梓樂悼念活動中發動炸彈襲擊傷害警員。六名被捕男女，其中一位更是政府合約僱員，問你死未？究竟吃飯砸鍋的公僕暴徒，潛伏了多少無間道？不少被捕後獲釋嘅人士，未必會通知所屬部門，是以公務員造反人士，點止四十多個吖！公務員事務局局長羅智光必須嚴肅跟進，唔好淨係廢噏「會採取適當跟進行動、零容忍、絕對不會姑息」！

事實是，公僕視《公務員守則》如放屁，連最基本嘅「政治中立」原則都做唔到，更遑論對行政長官和政府忠誠；正如有學者指出，現時公務員最大問題係「言行不一」兼「吃裏扒外」。正正如此，早前有公務員遮蓋職員證嘅個人資料和相片後，竟在網上發表聯署反政府；又如早前公院醫護發動罷工威脅港府封關，一個新公務員工會美其名聲援，實際又係煽動公務員造反罷工，呢啲咁嘅「工會」明明妖氣沖天，政府似乎連扮天師嘅角色都費事，據說該工會主席不久前仲升職添！

阿哥，造反公僕不但沒被革職查辦，仲升官發財！當真是「革命無罪，造反有理」！難怪政府止暴制亂得個吉！古人說，賞足榮而罰可畏，智者知榮辱之必至。是故勸善之心生，而不軌之奸息。阿哥，懲罰要足以讓民眾覺得畏懼才有效，依家所謂「嚴肅跟進」兒戲過小朋友玩泥沙，原來造反被捕無傷大雅，有啲甚至分多粒糖。政府管治之窩囊，於此可見一斑。