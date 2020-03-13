美國國務院發表二○一九年人權報告，香港部分的人權問題分別是警察粗暴對待示威者和拘留人士、任意拘捕、實質干預和平集會及自由結社的自由，以及限制政治參與。這部分報告簡直是狗屁不通、罔顧事實及沒有身處香港就隨便亂寫的指控。

美國政府並不是沒有人員在香港直接了解情況，駐港總領事館常駐人員超過六百人，經常有不同的基金會代表來港調研，美國國會議員亦經常訪港，難道他們不洞悉港情？但美國需要按他們的利益出發，正反兩面顛倒過來，只會偏聽、偏信美國培育出來的反中亂港分子所提訊息及報告，就去以偏概全撰寫人權報告香港部分。

反修例抗爭由第一天開始，任何大型集會或遊行，警方發出不反對通知書，結果如何？遊行集會未結束已有暴徒四出破壞，影響社會秩序，暴亂愈演愈烈，根本不再需要警方發不反對通知書，暴徒網上號召集會遊行，邊遊行邊破壞政府設施及港鐵，這些暴行既不合法也不應該，但美國人權報告反過來指控警方暴力對付。沒有不法行為，沒有破壞手段，沒有暴徒鬧事，沒有擲汽油彈，防暴警察便不會出動，過去大半年來的出動都是驅散為主，遇到強大武器襲擊才採取拘捕行動。

報告更引用了反修例期間的網上傳言，說有人在新屋嶺扣留中心遭警員虐待和性侵犯，完全一派胡言。去年六月至今超過一千四百場示威、遊行和公眾集會，不少演變成嚴重暴力事件，例如投擲汽油彈、蓄意破壞及焚燒商舖等，種種暴力隻字不提，反映美國照單全收反對派的材料，非法的就是人權，執法的就是暴力。

香港的特色就是擁有言論自由，合法的表達必然受保護，但絕不能濫用自由之風，只提言論自由集會權利而罔顧是否合法，美國既沒權去管香港的事，更反過來推崇非法就是人權，這份報告不是渣滓也是垃圾。