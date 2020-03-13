在駐外機構中，總領事館地位僅次於大使館，協助分工管理當地僑民和其他領事業務。總領事館的設置與撤銷、數量多與寡，是衡量與駐在國關係的一個重要晴雨表。總領事館愈多，表明兩國經貿關係愈密切，人員往來愈頻繁。

目前，中國駐外總領事館最多的國家，基本分三類，一是主要經濟大國，二是金磚國家和新興經濟體，三是周邊鄰國。大使館設在首都，總領事館設在其他大城市，有的是區域性政治經濟中心；有的是傳統上華僑數量多的聚集地；有的是重要海港空港樞紐；有的則是旅遊勝地，中國遊客數量攀升，因而所需的領事服務激增。此外，總領事館設置通常考慮對等原則，雙方在對方設置的總領事館數量保持一致。

按設置數量計，目前中國駐日本和駐俄羅斯總領事館最多，各有六個；美國、澳洲、法國各駐設五個，德國、加拿大各四個，英國、南韓、南非、巴西、印尼、泰國、菲律賓各三個，意大利、越南、印度、巴基斯坦、土耳其各兩個，還在二十多國設有一個總領事館。

大國之中，總領事館增長最多的是俄羅斯。中國原本在聖彼得堡、哈巴羅夫斯克、葉卡捷琳堡、伊爾庫茨克設有四個總領事館，二○一七年將駐符拉迪沃斯托克（海參崴）領事辦公室升格為總領事館，二○一八年駐喀山總領事館開館，總數追平日本。這與兩國由最高層牽引的準同盟關係有關。但兩國在民間層面仍有很深芥蒂，尤其是新冠肺炎疫情發生後，俄羅斯粗暴蠻橫對待當地華僑，兩國關係處於上層熱、底層冷的脆弱狀態。

中國近幾年在印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、巴基斯坦、老撾都新增設了總領事館，原因多方面交織。東南亞是目前中國人出境遊最熱門目的地之一，也是「一帶一路」基建工程落地最多的區域，遊客、務工人員、企業主數量持續增多，帶動這一地區成為總領事館的密集區。在蒙古設扎門烏德總領事館，在吉爾吉斯設奧什總領事館，亦都與「一帶一路」有關。

南非、巴西等新興經濟體與中國近幾年經貿金融合作增多。南非多年來一直是唯一設有多個中國總領事館的非洲國家，在開普敦、德班、約翰內斯堡各有一個，該國是非洲華人最多的國家。而巴西由於與中國在金磚框架內合作頻密，在聖保羅、里約之後，二○一六年新設累西腓總領事館。對比來看，在臨近的印度，卻只有孟買、加爾各答兩個總領事館。邊界紛爭、地緣博弈，是中印難以解開的戰略死結。

中國在日本、美國的總領事館多年來相對穩定。雖然中日、中美關係起伏不定，但各項領事工作安排都相對成熟穩定。而駐法、德、英、澳、加等國的總領事館，都有所增加，比如在澳洲新設阿德萊德總領事館，在德國新設杜塞爾多夫總領事館。這些國家都是中國人海外留學、旅遊、投資、移民的熱門地。總領事館猶如一個個支點，支撐中國海外利益網絡，其布局折射外交的力量分布與走向。