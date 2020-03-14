神州觀察：疫災淪斂財機會　無良比病毒難醫

一個唯利是圖的民族從來不會放過任何非法斂財機會，而且愈是在社會遭受重大災劫之時，這樣的機會愈多，就像本次肆虐全境的新冠肺炎疫情，儼然淪為無良之人頻密賺取黑心錢、大發國難財的舞台。

日前於國務院聯防聯控機制記者會上，國家市監總局執法稽查局官員表示，在過去一個多月打擊非法製售口罩等防護用品行動中，各地共出動七百萬人檢查近九百萬戶經營者，查獲有問題口罩逾八千萬個，包括消毒水在內的其他有問題防護用品三十七萬件。累計查辦相關非法製售案件二點七萬宗，罰沒款二點三億元人民幣，相關行動仍會持續紮實推進。

眾所周知，本次疫情爆發之初，各地無良商家便敏銳地嗅到了難得的發財良機，一時間各種假冒偽劣口罩大行其道，或是不符合國家檢測標準，或是虛標生產日期，淪為「早產」口罩，或是冒用他人廠名廠址、註冊商標進行銷售。更有連生產日期、廠名廠址、產品質量合格證明皆無的「三無」口罩，不但沒有防疫功效，更乘機哄抬物價，吊高來賣，動輒出現逾百元的「天價口罩」，將無數民眾置於「破財招災」的風險中，何其缺德無恥。

如今疫情形勢向好，各地陸續推進復工復產，民眾出行頻繁，對某些奸商來說，意味商機處處。正如市監總局價監競爭局官員指出，口罩和紅外線體溫探測器等防疫設備近期又成了搶手貨，像生產口罩的核心原材料熔噴布的價格就從平時的每噸兩萬元飆升至三、四十萬元，令不少企業仍無法擺脫「一罩難求」局面，要麼延遲復工，要麼冒着傳染風險開工，可謂進退兩難。

只是對於一心想發國難財的人來說，哪會有心思去考慮別人的艱難困苦，愈是這種時候愈要爭分奪秒、想方設法多賺錢，反正自己不幹還有別人幹；與其看別人發財，倒不如自己先下手，總之這種虧絕對不能吃。這亦讓人想起早前內地疫情相當吃緊之時，日本有商舖貼出「不謀不幸之災，不斂不義之財」的告示，並以「豈曰無衣，與子同裳」的高尚情懷慷慨捐助物資馳援武漢；相較之下，自家的國民卻落井下石、不擇手段地謀算着同胞的好處，自私至此，叫人情何以堪？

正因如此，這些人從不放過任何撈取不義之財的機會，譬如在緊缺的民生物資方面，一些地方不時會爆出天價菜、天價肉的消息，一個比一個宰得厲害，一個比一個更顯貪婪，用最錯誤方式演繹「人不為己、天誅地滅」這句流傳了幾千年的老話。又如魯迅先生筆下的「人血饅頭」，百年前棄醫從文亦莫之奈何，只怕再過一百年，還是無法根治。