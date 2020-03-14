世界視線：新冠肺炎來勢猛　美國防疫甩漏多

不認不認還需認，新冠肺炎病毒在美國持續擴散，此前還一直吹淡疫情、大派定心丸，宣稱「只需當流感處理就好」的總統特朗普，不得不鄭重其事，在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，宣布一系列防疫大計。

政客即使無力帶領群眾應對危機，至不濟也要盡量嘗試把壞事變成好事，從政治公關的角度看，總統呼籲全民團結一致抗疫，應盡量避免提及具體操作，反而應該「高來高去」，強調民眾的健康高於政治鬥爭，伸出橄欖枝，呼籲反對派捐棄前嫌，攜手抗疫，至於如何執行，則交由專業官員處理。在這情況下，總統搶佔道德制高點，在野黨繼續胡攪蠻纏，反而顯得格局小了。

然而指摘別人，撇清自己，始終是特朗普的「制式反應」，特朗普批評歐盟未能迅速應對來自中國的「外來病毒」而且反應遲緩，現時疫情在美國擴散，正因歐洲旅客把個案帶進來，因此之故，特氏宣布禁止歐洲旅客入境，為期三十天，此舉引發歐盟極度不滿，怒批華府事先未作諮詢，更糟糕的是，特氏在講話中一度誤稱封關包括貨運，事後才急急透過社交網站撲火，指有關措施僅限於人流；至於在歐洲的美國公民可獲豁免，只需在入境前接受篩選檢疫，相關細節也由其他官員代為澄清。

特朗普針對歐洲的「封關令」，被傳染病專家批評姍姍來遲，目前美國已面臨社區爆發危機，應該考慮嚴格限制國內民眾活動和交流。封關令另一個極大的漏洞是：為何英國可以「網開一面」？歐洲大陸的旅客先到倫敦再轉進美國，當局如何防範？亦有人質疑，美、英貿易談判正在進行，華府是否有分化英、歐，又或者美國在貿談中取得更多好處的政治考慮？

事實上，特朗普政府抗疫的混亂甩漏，非止一端。這邊廂特氏吹噓，治療新冠肺炎有保險公司包底，那邊廂業界即打臉，強調包底的僅是「檢測」而非「治療」費用。現時疫情尚未受到控制，對特氏最引以為傲的股市表現，已構成沉重打擊，長此下去，其連任大計隨時凍過水。