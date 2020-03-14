正論：好了傷疤忘了痛　疫境重臨一場空

暴潮疫潮連番重創，香港遍體鱗傷，政治經濟社會民生流血不止，新冠肺炎昨日再增添亡魂，累計四名死者，各界憂慮當年沙士奪去二百九十九人命的悲劇重演。事隔十七年，若非瘟疫爆發，很多人包括政府官員都似乎把沙士慘劇遺忘了，現在疫境重臨，回望特區經過這些年，防疫措施竟然沒有寸進，不禁令人扼腕慨嘆。

當年沙士抗疫鬥士之一、港大微生物學系講座教授袁國勇日前便表示，香港未有吸取○三年沙士的教訓改善醫療設備，令問題不斷重演。他警告，南美及非洲等發展中國家陸續出現確診個案，情況愈來愈不樂觀，新冠肺炎病毒難以像沙士般斬斷，預料疫情將會維持兩至三年，直至七至八成人免疫，才會有落幕的一日。由此可見，這場疫戰還要繼續打下去，特區高官月初急不及待炫耀抗疫「成績」，貽笑國際，可惜香港人實在笑不出了。

善忘的政府不但忘記了沙士慘痛教訓，連當年承諾要設立三間防疫醫院大樓專門應對疫症，也拋諸腦後，幸好經歷沙士一役，多名同儕犧牲的袁國勇沒有忘記，他指出十七年來只有一間防疫大樓落成，政府又一次「走數」。當年沙士一役，重創經濟，失業率達百分之七，政府面對經濟下行困境，只顧眼前的收入，見到中央大開個人遊之門，帶旺各行各業，財源滾滾來，人人有飯食，香港社會在沙士後忙於救市，救飯碗，忽略救人心，好了傷疤忘了痛，沙士銷聲匿迹多年，致令特區把關鬆懈，終於令到疫禍重臨。

今次疫潮因為夾雜暴潮，情況更複雜亦特別嚴峻，失業率據指有可能達到百分之十，可是內地客今次不會再充當及時雨，零售業界早前已打定輸數。疫禍重演，個人遊奇迹卻不會重現，政府今年破天荒錄得財政赤字，未來數年亦難以扭轉頹勢，恐怕要節流，削減醫療經費也未可料，更遑論改善醫院和防疫設施了。

惡性循環，人類往往重複犯上同類錯誤，袁國勇感嘆，即使經濟獲得改善，大家之後又會將疫症拋諸腦後，疫情捲土重來的情況，多數會繼續發生。無論如何挽救經濟，若社會觀念、官員質素沒有改善，多努力建設的成果都會給一次疫潮掃空。沙士神奇消失，新冠肺炎爆發，有過之而無不及，難保將來不會有第三種厲害惡菌病毒來犯，兵來將擋，最重要是把關者的質素。

艱險奮進，面對百年一遇的暴潮與疫潮，是為官者絕大考驗，特區三權崩壞，幸而有紀律部隊支撐大局，其中入境處處長曾國衞在疫境中迎難而上， 無懼感染，親自上陣往日本及武漢接滯留的港人回家，若其他官員能效法，這場疫戰便有戰勝的希望，可惜政府十濁一清，尤其是醫療及食物方面，廢官一浪接一浪，沙士期間衞生福利及食物局局長楊永強抗疫怠慢，確診個案數字不斷上升，但楊竟然公開表示「香港無肺炎爆發」，引致公眾對疫情疏於防範。楊其後在立法會道歉，立會就沙士專責報告直斥其非，楊迫於無奈請辭，可是一蟹不如一蟹，接任的周一嶽更加庸碌無能、領導無方，堪稱庸官之首，令到醫管局管理混亂，醫療事故層出不窮，又引內地孕婦入關，造成雙非問題，遺禍深遠。

周一嶽因為表現差勁最終不獲留任，可是政府始終對其偏愛有加，掉了橙也要給他柑桔，安排周出任平機會主席，結果又是招來滿城風雨，劣績罄竹難書，遭到市民唾棄，以為他離任後會絕迹官場，怎料今時今日，七十三歲的周一嶽又被「翻閹」成為醫委會委員，究竟特區掌權者有沒有測試新冠病毒，是否發高燒壞了腦袋，竟然一而再，再而三，讓這個成事不足，敗事有餘的廢人，繼續為禍香港？

陰魂不散，噩夢不滅。周一嶽之流就像沙士惡疫，沒完沒了。香港始終擺脫不了廢官之禍，有能之士拒絕走進這個熱廚房，庸碌無能之徒充斥，炒出來的飯菜多是又腥又臭。當你以為楊永強已經夠差勁，周一嶽竟然「青出於藍」，周是庸官之首，可是一山還有一山高，律政司司長鄭若驊打破歷來問責官員民望新低點。沙士之後有新冠肺炎，楊永強繼任有周一嶽，只嘆香港人不單止善忘，而且特別包容，難怪疫禍不斷，廢官不絕了。