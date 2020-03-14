功夫茶：那渣招嚇廣告商　鼠輩露尾施冷箭

人若犯我，我必犯人！功夫茶身為東方報業集團一分子，亦要向躲在暗角搞事黃絲發出義正詞嚴嘅強音：犯東方者，實捉到你！不為帝王唱讚歌，只為蒼生說人話！多年來，東方一直秉持報道真相嘅精神，發揮「第四權」，揭露無數社會大小問題，為市民發聲，「有東方，冇惡人」可謂深入民心，近年卻屢遭網上不實誹謗貼文攻擊！

世界唔成世界，黃絲搞事，一味低B，眼見本報連續四十四年銷量第一，如日方中；又見讀者人數節節攀升，似雷及遠！讀者多，自然贏得廣告商青睞，加上東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人，「上東網，知天下」更是家喻戶曉！難怪全球總瀏覽量如坐超級火箭！所以話，《東方日報》同埋《東網》贏得廣告商垂青，這是必然規律，不會以人的意志為轉移的，之不過，東方「做到最好」喺搞事黃絲心目中就係罪！明嘅，不遭人忌是庸才吖嘛！

呢！近日有黃絲網民喺社交媒體設立專頁，呢啲人鼠年鼠頭貓面，鬼鬼祟祟，每日出貼圖文並茂列出多間喺東方刊登廣告嘅公司，大肆批評該些廣告商嘅產品或服務，並要求網民執行抵制任務，包括「派嬲」、「洗版」、「罷買」、「永久抵制」等，部分內容更涉誣衊有關廣告商，呼籲狙擊該等廣告商。有廣告商於其專頁刪除或隱藏一些網民留言，該專頁即出貼指該廣告商「執迷不悟」、「不知悔改」，又呼籲網民抵制。

阿哥！呢啲咁下三濫、卑鄙污糟邋遢嘅劣行，仲成世界嘅？同古時惡爺強搶民女，強盜打家劫舍有乜分別？家陣仲有冇王法㗎？唔通真係「誰大誰惡誰正確」？呢啲鼠頭貓面嘅小嘍囉又轉發貼文，指東方一名記者為「敵軍哨兵」，並公開記者全名，指佢「經常拍攝在堵路的示威者及路人」，該專頁引述稱「又一個抵制理由」。喂！咁仲唔係涉嫌恐嚇同滋擾廣告商及東方記者？法律界人士指出，抵制行為中若涉及恐嚇言論，有機會觸犯刑事罪行，而有學者和議員譴責呢啲咁野蠻行為，嚴重損害本港嘅自由經濟，令受害人無辜承受損失，促政府正視和設法杜絕有關問題。

能受天磨真鐵漢，東方遇強愈強，絕不退縮，除咗已報警備案，必循法律途徑，上窮碧落下黃泉，把匿藏暗角坑渠嘅一眾鼠頭鼠腦黃絲捉出來！做人唔好成日諗住博大霧，走歪路！光明磊落啲好！夠膽就約個時間地點蒲頭，三口六面，畀功夫茶睇吓你邊忽似人樣。藏頭露尾，好好地有人唔做，走去做老鼠，學埋啲鬼祟那渣招，遲早跌落臭屎渠，唔死一身臭！