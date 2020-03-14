新冠肺炎疫情變化，不單只中國防治的方法被抄襲倣效，各國也向中國尋求援助，連狂傲的美國亦避不過，卻還在顧着面子。副總統彭斯要中國幫助，認為中國作為大國，應該如此。語帶命令，忘記了他和特朗普一直叫囂的美國優先、美國勝利。或許對美國，中國也有人道主義的義務，畢竟幫助的是美國的老百姓。但是，當然是輕重有別，中國在援助其他國家之時，行有餘力，才來幫這個自以為優先優勝的國家。

據傳媒報道，中國已派出支援隊伍往不同的國家，其中，江蘇的往巴基斯坦，上海的往伊朗，廣東的往伊拉克，四川的往意大利，醫療隊伍、物資一併供應。而在疫情沉重、醫療條件匱乏的伊朗，中國更助建武漢式方艙醫院，中國提供的不僅是醫護人手、機器設備物料，更是全套防治經驗與方法。中國變成全球防治疫症的楷模、救星。其他的大國，如美國、日本、英國以及歐盟，只能仰望中國，間或冷嘲熱諷，卻改變不了全球輿論從妖魔化中國的泥沼中脫拔出來，證明中國的體制、政策的智慧。

上世紀三十年代的世界大衰退情況，可以作為今天的參考。在此之前，歐美全面妖魔化共產黨革命建立的蘇聯，甚至出兵入侵。但在大衰退出現之後，資本主義的體制危機處處，反而蘇聯變成了樂土，變成西方知識分子嚮往的新世界。而歐美解決大衰退的方法，是抄襲蘇聯的社會主義措施和制度，改資本主義為福利主義，形勢逆轉。那時西方的輿論提的大問題是：資本主義有否前途？

今次疫情擴散，妖魔化中國很快便會變成崇敬中國。假若美國的金融危機失控爆發的話，中國便一如上世紀三十年代的蘇聯，成為最大的得益者。蘇聯當年借此機會，完成了工業化，足以與德國、美國抗衡。中國已經完成了工業化，現時是更上一台階，帶領全球發展新的工業化。歐美病困，中國無恙，除支援國外，還可全力建設本國。美國自顧不暇，無力再來制裁中國。有十年時間，一如二○○八年金融海嘯之後，中國的國力必然更大增，屆時美國想用各種手段欺壓中國，甚至出兵攻擊，中國都不會畏懼，畏懼的應是還脫不了債務危機和在國際上孤立的美國！

特朗普出道，本意是打斷中國騰飛的復興之路。新冠肺炎肆虐，中國內外都變得不樂觀。可是，一場人民戰爭克服疫情，世界形勢即逆轉。中國只要守着原則，不忘初心，銳意改革，一帶一路的人類命運共同體，將帶來新天！