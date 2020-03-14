朝廷要是不打算改變對反中亂港勢力軟弱遷就的方針，不打算乾淨、徹底、全部的平息暴亂，斬草除根，不在乎九月立法會選舉是在極為惡劣的不公平、不正常的社會環境下舉行，不在乎會導致香港被奪權變天，不在乎「一國兩制」已是累卵之危，那麼就可以讓九月立法會選舉如期舉行。這自然是反中亂港和外部勢力最願意看到的結果。他們正為此「全力護盤」，千方百計、軟硬兼施，他們最怕的是選舉叫停，那樣他們發動的暴亂，他們創造的奪權大好形勢將白忙一場。最近他們大概可以稍微放心，選舉管理委員會公布立法會選舉活動建議指引的公眾諮詢詳情，顯示九月選舉似乎不會叫停。香江府衙又在向反中亂港、黑暴勢力派定心丸也。

時下最頭痛的還是朝廷，明明知道暴亂之下的選舉絕不公平、凶多吉少，明明知道港英餘孽、無間道充斥的香江府衙一定會幫助反對派如期選舉，然而就是下不了決心改變積習已久、充滿僥倖和幻想的對反對派「統戰包容」方針，就是下不了出狠手全方位平息暴亂的決心，就是下不了敢於承擔壓力和損失的決心，就是下不了長痛不如短痛的決心，現在已經到了極為嚴峻的關頭，還是顧慮重重，猶豫不決。

這些年，朝廷強調了不少次對香港全面管治權問題。中央全面管治權的一個重要方面，涉及香港的立法權。香港立法會對香港的管治和運作至關重要，它對自己能不能擺正和一國的關係，維護「一國兩制」的憲政安排，維護國家主權、安全和發展利益至關重要，且負有重責。這些都是中央授權香港特區有「立法權」的基礎和前提。如果立法會的組成和運作有違甚至破壞了這些基礎和前提，損害了香港特區的管治，成了反中亂港、外部勢力奪權和搗亂破壞場所，那麼中央就不能不管，中央全面管治權就理所應當、有法可依的介入。

今次在暴亂持續瘋狂，香港法治、公平公正已被打得稀巴爛的情況下，叫停立法會選舉，正是發揮中央全面管治權、捍衞「一國兩制」的絕佳機會，豈能錯過！