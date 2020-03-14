新冠肺炎疫情爆發以來，各種訊息鋪天蓋地，真假難辨，鬧得人心惶惶，加上某些專家過分誇張和渲染，更是駭人聽聞。有人聲稱疫情可能持續兩、三年，有人甚至認為疫情不會結束，是耶？非耶？只能姑妄聽之，信不信由你。醫管局前行政總裁梁栢賢顯然不信，他近日接連發聲，除呼籲專家同行不要將抗疫政治化，否則會引火自焚，更要求錯估疫情的專家向市民道歉，不要拿數字來嚇人。

沒錯，人們不知某些專家到底為防疫抗疫做過甚麼貢獻，只見他們頻頻出來發表偉論，即使一錯再錯也面不改容，更別說向市民道歉。他們也許可以憑驚人之語來展示自己的專業知識，也許可以拿數字來換取sound bite，也許可以靠批評當局來博取掌聲，但這些言論對防疫抗疫毫無幫助，只能添煩添亂，加劇恐慌情緒。

香港最大的問題就在於此，凡事政治化，連疫情也被拿來大做文章。十七年前沙士肆虐，香港感染和死亡人數都遠遠超過這次，但當時社會照常運轉，醫護緊守崗位，市民齊心抗疫，沒有出現不必要的混亂和恐慌。反觀這次疫情還沒大爆發，整個社會已陷入歇斯底里狀態，彷彿面臨世界末日，究其原因，除了政治因素作怪，某些專家危言聳聽也起了推波助瀾的作用。

面對疫情，正常的社會理應拋開紛爭共同抗疫，可惜香港並非正常的社會，許多人政治邪毒上腦，完全失去理性。黑心醫護以罷工要挾港府，拿病人生命開玩笑，固然不可思議；暴徒以反對設立隔離中心及指定診所為由，到處堵路縱火，更是匪夷所思。這班人趁疫搗亂，將政治凌駕公眾安全，目的就是要攬炒，徹底搞死香港。近日警方破獲多宗炸彈案，檢獲數以噸計炸藥原料，可見香港距離恐怖主義已經不遠。病毒無眼，炸彈亦無眼，黃絲們一方面將抗疫政治化，一方面縱容暴力，到頭來受害的還是自己。