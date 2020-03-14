一件喜慶事，變成頭痛事，最終解決方法令人啼笑皆非，同情事件主角之餘，亦不得不佩服香港人的靈活應變。

事緣一對新人原定在去年十一月擺酒宴請親友，當時遇上反修例暴潮而無奈改期，一改便是四個月後，以為暴潮稍為收斂，怎知遇上更攞命的疫潮，大家聚餐非常高危亦肯定不少人卻步，人家做人情沒得吃亦不好意思，若再延後婚期真的「大吉利是」，這對新人臨急智生，想到把酒席菜餚用外賣盒分配，蒞臨的賓客便可以每人一袋帶回家安心享用，不用擔心受到感染，結果十三圍酒席打包成一百五十份，一人一份帶走，圖片上載網絡，成為一時熱話。

旁人事不關己，無關痛癢，以看熱鬧食花生的心態嘖嘖稱奇，可會想到一對新人的掙扎，沒有旁人可幫他們解決這困局，政府當然不理會這種「芝麻綠豆」的小事，可是民生無小事，結婚更是人生大事，一波三折，是誰的錯？難道怪他們結婚不着時，選錯吉日？在無能政府領導下，社會大大小小的事都出事，喜慶事變煩事，紅事不順，白事也不易。清明將至，政府竟然呼籲人改用網上拜祭，以免大量人流聚集散播病毒。這種話又是說了等於沒說，虛擬拜祭方式，每日都可以做，家中有先人相片，天天可以上香，又何需選清明節才做？

特區淪陷，何止孝子賢孫欲斷魂，每一個愛國愛港的市民看見香港家不成家，如斯境況，無不肝腸寸斷，只有高官仍無動於衷，薪高糧準，世界末日都準時出糧，而且賺夠了隨時可以走人，問責制名存實亡，連道歉也可省掉，抗暴有警隊擋駕，被問候的是他人娘親；抗疫有前線醫護做炮灰，局長可以自鳴得意說多日不用戴口罩。暴潮疫潮未有迹象減退，香港人從來不會坐以待斃，自己家園自己救，抗疫抗暴還是由個人做起。