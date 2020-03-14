反修例風波引發的街頭暴亂，受影響最大的，首先是位處暴亂黑點的酒樓食肆，因為街上一片混亂，顧客裹足不前，酒樓食肆的生意不足，只好關門了事。另外就是專做遊客生意的奢侈品、金飾、名牌專門店等零售業，它們開設在遊客區，暴亂嚇怕遊客，特別針對內地遊客，內地遊客少了，店舖生意必差，關閉是遲早問題。

反修例風波還未平息，接着是農曆新年前後的新冠肺炎疫情襲港，至今未見好轉迹象，內地遊客固然絕迹，歐、美和東南亞遊客也大減，誰會在疫症消息不斷傳出的情況下，貿貿然跑來趁熱鬧？就算本地居民都避免外出，大家都躲在家中，減少聚會，飲食業再受摧殘，各區都受影響，營業額大幅度收縮。繼酒樓食肆後，銅鑼灣、油尖旺等傳統遊客區也遊人絕迹，商戶陸續結業。零售業是繼旅遊業後深受影響的行業，傳統旺區吉舖處處，行內人估計勢頭未止。看來百業蕭條之局已定，問題是拖延多久才有轉機？

不要以為商場店舖的業主穩坐釣魚船，飲食業和零售業跟商場店舖業主唇齒相依，飲食業和零售業不振，結業者眾，商場和舖位便會空置，對顧客的吸引力下降。不少大型商場的租戶都已經聯手向大業主施壓，要求免租或減租，希望減輕成本，攜手共渡難關。大商場多數由大發展商擁有，深諳共存共榮的道理，只要對雙方有利，一切可以商量。就算是單舖業主也會遇上租戶要求減租的壓力，如果已經供完按揭的還比較易商量，但仍需每月交付按揭的則平白加重負擔，小業主也不易為。

另一容易受忽略的是交通運輸業，不計反修例風波時暴亂的破壞，單論新冠肺炎疫情後乘客數目大減，也足以令經營者虧蝕。港鐵和巴士公司是大機構，虧蝕得起，但的士和小巴已傳出要求政府補貼減輕負擔，尤其是靠租車維生的司機，支付車租和燃油費後，營運整天才收入一百幾十元，故有些司機索性放自己假，停止開工以避免損失。巴士司機也投訴收入減少，因為他們的收入部分是底薪，另外部分屬加班收入，現今巴士班次削減，司機少了加班，實際收入便減少了。至於航空運輸業萎縮已波及全球，飛進飛出香港機場的航班大減，空中服務員或減飛減薪，或遭辭退，都已屬舊聞了。

疫情之下，有哪一行生意逆行而上呢？不少人看好藥房行業，全港搶購口罩、防疫物品及保健產品，藥房生意應接不暇，應該特別賺錢。豈料有傳媒報道，好幾家坐落旺區的藥房因頂不住租金壓力，要宣布結業。這消息倒是出乎意料之外。