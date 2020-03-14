不認不認還須認。數日前還堅稱新冠肺炎未到達大流行程度的世界衞生組織，終於承認疫症在全球大流行，連一直將肺炎當感冒醫的美國總統特朗普，亦不得不破天荒宣布封關。隨着奧斯卡影帝湯漢斯及其太太都確診感染，一直對病毒掉以輕心的歐美高級白人亦開始膽戰心驚起來。

當然，美國不會承認自己防疫失敗，美國國家安全顧問奧布賴恩日前便振振有詞地指出，中國隱瞞武漢疫情，禁止醫生談論疫情，致使全世界多浪費了兩個月時間了解病毒。這就好笑了，中國承認疫情爆發起碼近三個月，武漢封關亦已是一月廿三日的事，早已有足夠時間讓美國了解病毒，只是白宮官員個個不當一回事而已。是誰說新冠肺炎在美國傳播風險低？是誰說無病不用戴口罩？不如大家倒帶回看特朗普和彭斯怎麼說，自然一清二楚。

賴得就賴不止出現在美國，香港的無腦黃絲也是一樣。想當日，香港出現首宗患者死亡個案，網民隨即翻舊帳，嘲笑死者在臉書貼文撐警死有餘辜，只差在未打開棺材鞭屍而已；又如早前有警員確診，黃絲個個開香檳幸災樂禍，甚麼「最緊要人有事」，甚麼「三萬THX」，要多涼薄有多涼薄。他們彷彿以為病毒長了眼睛，只感染藍絲、廢老和警員，黃絲則刀槍不入，「美爹」更是骨骼精奇有抗體一般。如今好了，由影帝到NBA球員皆無一幸免，證明病毒無國界之分，不知黃絲還有甚麼好說呢？

無可否認，病毒首發在中國，但別說源頭是否來自中國仍未有百分百定論，即使真是人民嗜吃野味闖的禍，在抗疫上升至國家層面後，當局不惜封城停工，以犧牲全國經濟和人民自由來全力彌補。中國既是感染人數最多的國家，死亡人數也是最多，代價極之慘重，老美及漢奸走狗與其怪罪中國，不如怪自己及洋主子為何出了個愚昧總統，不及早做好防疫對策。