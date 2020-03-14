新冠肺炎疫情蔓延全球各地，一片風聲鶴唳，在這當兒，我們更要保持冷靜，任憑風起浪湧，你自己卻不能亂了章法。

我們天天看新聞，見到西方這個、那個國家疫症大爆發，心中難免有點恐懼，但是參考早前的例子，這個病的散播其實是可控。且看中國內地，疫症爆發初期，蔓延情況一如水銀瀉地，最悲觀的預測，甚至認為會動搖共產黨的江山。但只短短兩個月，疫情已控制下來，全國只有零星爆發，就連武漢，恐怕也快到零感染的階段。由此可見，這個疫症是可以遏止的。

有人說中國是靠強權領導，所以才能有效防疫，此說有一定道理，但也未必盡然。且看日本、南韓，兩國也試過疫情大爆發，但如今已成功控制得到，染病個案呈下降趨勢。觀乎香港，跟二○○三年沙士一役比較，今趟這一場仗算是打得不錯，社區守護嚴密，近期的新增肺炎個案，大多是外遊者傳入來。而中、港、日、韓可以做得到的，相信西方國家一樣可以，只要稍後全球的防疫意識提高，疫情便可以緩解下來。

香港人在此地生活，如今已不必過於擔心，初步看來，新冠肺炎雖然傳播力強，但往往只在某些群組中輾轉傳染，而不是隨便在街上可以感染到的。譬如一個外遊者在彼邦染了病，回港後大多是在他的家庭或同事中傳播。至於他未確診前到過的餐廳、乘過的升降機，似乎都不至於會成為很重要的播毒媒介。可見一般市民只須保持謹慎便可，卻不必過於惶恐。

若然本地疫情的發展勢頭不變，政府可以逐步安排學校復課，也呼籲餐館、酒樓回復正常營業。因為縱有瘟疫，生活還是要繼續下去，一個社會如果人們禁足太久，就容易滋生情緒病，加上百業蕭條、失業者眾，若聽之任之，又可能會種下新的禍根。