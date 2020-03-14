桃李不言，下自成蹊。好嘢自然多人讚，根本不必自吹自擂。反之自己一身屎，人哋幫你噴晒香水，你估就馨香？呢，日前國際研究及評級機構「世界正義工程」發布《二○二○年法治指數》，以一分為滿分，本港評分維持○點七六分，與去年同樣係全球一百二十八個國家及司法管轄區中排第十六，於東亞及太平洋地區排第五位。

表面睇幾好，港府更喜不自勝，自我感覺良好，總之水唔退，企定定喺度，咁就唔怕露底啦！港府指報告再次肯定本港法治指數地位喎！仲話社會上嘅情緒或影響公眾及部分國際社會對本港法治的看法，但本港穩固嘅法治基礎完好無損，過去數月的動盪並無影響本港核心競爭力，法治基礎仍然穩固。

有學者批評民望長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊辦事不力，積壓大量反修例案件，又疑「放生」涉策劃違法佔領行動嘅壹淫媒漢奸黎，直斥其「冇做好本分仲喺度自吹自擂」。鄭若驊自上任以來，醜聞不絕，不知修己，無志行道，稍有點知恥之心，大早應解甲歸田，仲好意思邀功自誇？究竟佢識唔識個「醜」字點寫㗎？

最新民調佢得十六點七分，反對佢出任司長嘅比率高逾七成，民望低殘，長期食泥，力有不逮，又何必繼續霸住毛坑不拉矢，或作狀要拉矢，好肉酸啫！

司底驊搜證求其，經常犯小學雞低級錯誤，任內檢控甩轆及具爭議事件多如繁星。壹淫媒漢奸黎嘅黑金案及拖近六年嘅違法佔中案，至今仍未「落鑊」，香港法治基礎有幾穩固？法貴必行。法的最重要價值在於執行，若不執行，警察拉人，司法放人，法治從何說起？法治的精神，無非「嚴其令以懲違」，執行要嚴格以懲罰違法者！可是司底驊甫上任即放生漢奸黎嘅政治黑金案，而佢違法佔中事隔近六年竟然當冇發生過，如此視檢控守則如糞土，法治核心價值如何能不動搖？