有「皇妹」稱號的朝鮮勞動黨中央第一副部長金與正，日前罕有首次以個人名義發聲明，指朝鮮人民軍前沿遠程炮兵部隊發射火箭炮的訓練是自衞行動，並不意在威脅誰，但南韓青瓦台對炮練表示強烈遺憾，要求停止，實在令人驚訝，認為青瓦台不合邏輯的說法和言論，只會引發對韓方的不信任、憎恨和蔑視。

這個罕有的批評亦連消帶打炮轟美國的橫蠻及強詞奪理，聲明說南韓也很喜歡聯合軍演，還熱衷於引進尖端軍事裝備等（所指是薩德系統），專做令人討厭的事，還譏諷青瓦台的做法與三歲小孩不相上下，並批評南韓倣效美國，非常善於強詞奪理、死不講理，令人欣慰的是這不是南韓總統文在寅親自發表的立場。

金與正的聲明能起到一炮三響的功能。首先是確立人民軍的炮火操練是常規操練，沒有針對性，並不是用軍事去向任何國家施壓。第二是提醒南韓，在兩韓關係並沒有破裂下，不應單方面批評北韓國內的軍事操練。聲明的比喻用得好，以南韓過去喜歡與美軍舉行聯合軍演為例，指北韓對這些行動沒有揚聲，青瓦台不應該向北韓說三道四。最後是北韓向美國發炮，批評南韓好學不學，竟借鏡美國的橫蠻無理，肆意批評別國霸權行為，這當然是向特朗普說明北韓不害怕美國的打壓。

南韓過去靠攏美國又引入美式先進軍事系統，無非是害怕北韓軍力南移，威脅到南韓政府管治，但時代轉變下，軍事力量不能確保一切，文化社會特色更是兵不血刃的無形影響，南韓要相信自己的社會體制，正面與北韓商議未來的合作，雙方是朝鮮民族，何需處處躲在美國背後。南韓執政黨人士必過度解讀該聲明為北韓完全關閉對話之門，或大幅轉變對韓政策基調。

新冠肺炎肆虐南韓，現需全力抗疫，疫情平息後，就與北韓展開多方面合作商議，才能解除彼此的心結。