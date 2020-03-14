立法會九月舉行換屆選舉，選舉管理委員會日前公布五項改善建議，主要是回應去年區議會選舉出現的部分技術性問題，但是「到喉唔到肺」，忽視及迴避在暴亂中仍進行選舉所遇到的問題。對此，選管會絕不應採取鴕鳥政策，做「縮頭烏龜」，不涉及、不接觸、不表態，當無事發生，便以為可以讓諮詢文件順利走過場，四月七日結束諮詢，然後交立法會完事，讓白色恐怖手段繼續橫行，破壞真正民主和自由的選舉制度。

選管會關於今年九月選舉的諮詢文件，最大的錯誤和缺失，是完全迴避去年11‧24區議會選舉是在全港已持續了五個多月暴亂中舉行，是一場不正常不自然的畸形地方直選。而諮詢文件的建議，則完全忽視這一個最基礎背景和影響全局的因素，純粹只就某些技術上作出改善，選擇性回應公眾的不滿和意見。

可是在去年區選最受害的愛國愛港陣營參選政黨和組織中人，對這份諮詢文件只表示歡迎，卻看不到問題和重要缺陷。只見樹木，不見森林，更沾沾自喜，以為早前提出的意見已被採納，其實卻被忽悠了而不自知。

選管會主席馮驊法官及其領導的選管會，必須就即將到來的立法會改選回答四大問題。

第一，選舉在社會暴亂和恐怖主義活動的威脅下，是否應該如常進行？由哪一個層級和機制啟動危機處理？由哪些部門和官員作出審理及裁決？當前持續九個多月的黑色暴亂和恐怖暴力威脅未見盡頭，更何況黑暴勢力早已明言劍指九月搞行動，選管會及政府當局絕不能掩耳盜鈴，盲目樂觀。去年當局拒絕「選舉公平關注組」強烈要求「先平暴、後選舉」，如期進行選舉，結果導致愛國愛港陣營候選人幾乎全軍盡墨。難道當局還要歷史重演？

第二，沒有「安全」的選舉，何來公平公正公道的選舉？對此，選管會和政府當局絕對不能置身事外，應責無旁貸設法解決，否則便應暫停或取消選舉，宣布議席懸空或暫停議會運作。去年投票前夕，多個議員辦事處被多次破壞搗毀或燒毀，最嚴重者達十一次之多。候選人和家人被恐嚇、跟蹤、纏擾、襲擊。助選團成員被起底網上欺凌、抹黑圍毆，甚至被汽車撞擊行兇。居民被標籤刑事恐嚇，商戶被「裝修」威嚇支持投票取向。可是種種恐怖手段對選舉活動的威脅和破壞發生後，當局對來自候選人、助選人、受威脅的居民和商戶的不斷投訴和舉報，都只作官方樣辦回覆：無能為力，自求多福。選管會對如此不正常、非自然的「黑色恐怖」選舉，還可聽之任之嗎？還可視而不見、聽而不聞嗎？

第三，報名參選的入閘把關雙重標準如何解決？去年區選只DQ一名新生代漢奸，卻「放水」讓其他已有充分證據證明是「港獨」及「本土」的黑暴暴徒入閘參選。請問憲法和法律的權威何在？法治和公理何在？

第四，有法不執如何解決？黑暴勢力利用「連儂牆」偷步抹黑選舉對手做違法的宣傳已經篤眼篤鼻了，為何政府當局仍包庇縱容不執法、不檢控、不清理？試問公平公正選舉何在？