功夫茶：刑恐歪風豈能忍　無畏無懼不噤聲

東方報業集團對一切邪惡勢力從不妥協，為民發聲，贏得無數讀者嘅尊重，靠的是有骨氣、堅持正義！東方嘅報道、評論向來有力量，經得起時間考驗，否則，怎麼可能連續四十四年銷量第一！木秀於林，風必摧之。最近，有鼠目獐頭嘅宵小，藏頭露尾以那渣招喺網上涉刑恐本報記者，狙擊廣告商，呢啲下三濫卑鄙惡行，縮埋暗角，鬼鬼祟祟，做咗衰嘢又唔敢認，完全令人睇唔起囉！

各位街坊，香港到底都係法治之區，本報讀者最多，影響力無遠弗屆，喺東方登廣告，目標人物喺晒度，自必然受廣告商歡迎，你班黃絲鼠輩就唔抵得，玩埋啲那渣招，要網民同你蛇鼠一窩抵制廣告商，手法形同威嚇，一來嚴重損害本港嘅自由經濟，二來內容涉嫌恐嚇滋擾，更令人質疑背後係有組織及不同政見人士策劃，令人感嘆社會已不成世界，刑恐已經如傳染病般蔓延！

呢啲宵小，好學唔學，學人玩恐嚇，惡形惡相去滋擾恐嚇喺東方登廣告嘅廣告商，又貼文公開東方記者照片大肆抹黑！難怪有議員認為呢股「刑恐病」歪風邪氣，「疫情」迹近失控！對住呢股歪風，本報一向嫉惡如仇，為公義真理，一定不會安於緘默而令鼠輩們得米！

嗱！功夫茶尋日已發出最強音：犯東方者，必捉到你！本報必據理力爭更不會噤聲，對呢啲見不得光、善惡不分嘅鼠輩予以痛擊！除向警方備案並必定配合警方調查。自功夫茶發聲後，該專頁涉嫌刑恐本報記者嘅貼文已刪除，足證有人「心中有鬼」也。

講開又講，東方對公義必定力爭，從不怕打壓抹黑，其實，警察都係一樣，依家社會充滿仇警言論，警察係唔係都被指「黑警」，面對呢股傳染病，警隊一哥都要企出嚟勇於面對，擇善固執，豈容一班黃絲政客刻意扭曲事實，佢哋利用「從眾」心理刻意對警察作人格謀殺，甚麼「721唔見人，831打死人」，一味抹黑執法者係市民敵人、係邪惡象徵！阿哥，呢啲就係利用群眾壓力，強迫不同政見人士噤聲，若不屈從就起底，將警察甚至其家人放上網公審，如此欺凌，成何體統？不要忘記，畀人話「黑警」，講咗一千次就會被當真！警察嘅尊嚴，一哥豈能任由黃絲、無良政客中傷？

一哥上任以來雖算敢言，之不過孤掌難鳴，港府對網上嘅失實言論依然未見果斷執法，一如有議員批評「未能顯示管治意志」也。對網上嘅抹黑、涉刑恐，東方零容忍，絕不姑息。東方無畏無懼，秉持為公義發聲，為民喉舌；而對社會上嘅刑恐歪風，作為警務處一哥，更應當仁不讓，勇於執法，把鼠輩宵小從暗洞坑渠揪出來！