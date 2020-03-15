世界視線：爭提名機會渺茫　桑德斯無謂勉強

隨着在愈來愈多州份的初選中失利，佛蒙特州參議員桑德斯取得過半選舉人票，從而贏得民主黨總統提名的機會，已變得十分渺茫，要求他退選的聲音亦日益高漲。

桑德斯和美國前副總統拜登都以「可選性」作為招徠，即自己是擊敗特朗普的最佳人選，其中桑德斯一直強調，自己能吸引大量年輕首投族出來投票，各州初選的結果顯示，儘管三十歲以下選民大部分支持桑德斯，但他們佔總體投票人數的比例仍是太少，根本不足以扭轉大局，反觀較年長的選民投票率更高，並幾乎一面倒把票投給拜登。

跟紐約前市長彭博自掏腰包的情況不同，桑德斯以不接受金主巨額捐款為榮，靠的是無數民眾集腋成裘，有評論指出，既然自知沒有勝算，還繼續選下去，繼續接受來自低下階層的捐款，本身就有違道德，特別是這些窮苦大眾，正是桑德斯矢志要「拯救」的對象。

對民主黨來說最麻煩的事，就是作為激進派的桑德斯支持者，本身就不擅於妥協，上屆大選中，就有不少桑德斯的支持者沒有出來投票，部分更轉投了特朗普，背後正是出於「不達目的寧願拉倒」，甚至是「不破不立」的心態。

可以想像，桑德斯繼續硬撐下去，其支持者必會在網絡上，卯足全力對拜登進行人身攻擊。事實上，「桑粉」在網絡上聲名狼藉，連同屬「進步陣營」的麻薩諸塞州參議員沃倫都不放過，沃倫在退選聲明中，亦提到了這一點，並暗指桑德斯坐視支持者的惡行。沃倫不肯為桑德斯背書，自然有「西瓜靠大邊」的意思，但桑德斯的支持者們破壞團結，傷害了進步陣營的內部團結，也是主要原因之一。

當然桑德斯能以「民主社會主義者」的旗號，在兩次初選中都獲得相當數量的支持，證明其政策主張有一定代表性。尤其現在新冠肺炎疫情在美國持續擴散，不少民眾因缺乏醫療保障而延誤治療，桑德斯的「全民醫保」主張正合時宜。有指桑氏應重返議會，利用其超高的人氣和號召力，推動相關立法工作，惟其如此，方能避免在歷史上留下罵名。