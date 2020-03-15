正論：落鑊永遠選擇性　佔中黑手續逍遙

佔中佔中，多少罪案假汝之名而行。二○一四年佔中是香港由治入亂的分水嶺，此後數年間香港無日安寧，去年的黑色暴亂更是對香港的致命一擊。究其原因，法令廢弛，黑白顛倒，律政司庇奸護惡，佔中金主兼黑手壹傳媒黎智英至今逍遙法外，正是一切禍患之源。隨着「佔中九男女」之一的陳健民昨日刑滿出獄，意味佔中搞手幾近全部甩難，反對派奪權如虎添翼，另一場更大更瘋狂的腥風血雨恐怕很快臨頭。

陳健民昨日在過百名支持者簇擁下出獄，甫步出壁屋監獄即大聲叫囂「我要真普選」，當正自己是英雄一般。之所以如此囂張，皆因他們深明經過黑暴一役，反中亂港聲勢大振，如今距離奪權只有一步之遙，一旦九月立法會選舉成功複製去年區議會選舉的結果，穩奪立法會主導權，下一步便是染指特首選委會，完成變天的最後一里路。反中亂港政客由佔中至今蟄伏五年半，終於藉着黑暴一鋪翻身，成功的果實伸手可及，興奮之情怎麼可能不溢於言表？

隨着陳健民刑滿獲釋，意味「佔中九男女」現時全部都是自由身。屈指一算，警方在佔中拘捕過千人，當中僅有二百餘人面對司法程序，被落鑊的大都是蝦兵蟹將，包括黎智英在內的四十八名佔中搞手僅得「九男女」被起訴。律政司亦對「九男女」特別呵護，拖拉三年才將九人落鑊，陳健民、戴耀廷及朱耀明的審訊直至去年才有結果。儘管三人均被判公眾妨擾等罪名成立及入獄十六個月，但除了陳健民昨日風騷出獄，朱耀明一早因為年事已高改為緩刑，戴耀廷則在服刑四個月後提出上訴獲准保釋；其餘六人亦皆大歡喜，有的獲緩刑，有的獲判社服令，有的被判入獄八個月早已釋放，而且佔了便宜還賣乖，不僅人人頭頂「政治光環」繼續搞風搞雨，還要洗脫罪名上訴到底。

一場將香港攪得周天寒徹的佔領之亂，以高高舉起、輕輕放下告終，縱虎遺患有甚麼後果，從接連爆發的旺暴和黑暴已可見一斑。正如本報一再指出，佔中以「違法達義」、「公民抗命」蠱惑人心，反對派與外部勢力互相勾結，釋放港獨惡魔，香港自此不見天日，一片黑暗。

說到底，一切亂象皆源自反對派總指揮、「為美國而戰」的黎智英，單是佔中前夕，本報獨家揭發黎智英透過美國助手向泛民秘捐四千萬元黑金，將外部勢力、黎智英及泛民三者之間的金主和走狗關係暴露無遺，正因為黎智英穿針引線充當帶路黨，內外勢力才得以狼狽為奸，幕後黑手才能為所欲為。試想想，佔中耗費的人力物力非常巨大，沒有黑金又如何使得鬼推磨？

本來，律政司若有法必依，執法必嚴，政治黑金案又好，佔中案也罷，有人早就把牢底坐穿，豈會有今日暴亂不斷的局面？偏偏律政司甘於充當反中亂港的保護傘，政治黑金案明明涉案者眾多，竟然只有梁國雄一人被起訴，一句「疑點利益歸被告」即無罪獲釋。既然收錢的無事，付錢的黎智英當然更不會有事。君不見，鄭若驊一八年初上任律政司司長，第一個大動作就是以「證據不足」為由放生黎智英政治黑金案，為政客收錢大開方便之門。更令人側目的是，在「佔中九男女」被落鑊不久，律政司即放出風聲指佔中案到此為止，擺明再次為放生黎智英鋪路。一個以黑金操縱泛民的金主、一個在金鐘設有「皇座」兼被收錢政客團團圍住的佔中總指揮，終於在律政司絞盡腦汁、巧立名目之下全身而退，法治之區云乎哉！

顯而易見，法律面前人人平等只是空言，律政司對於反中亂港人士永遠有另一套檢控標準，不是千方百計拖延，就是千方百計放生。黑暴重創香港，暴亂至今未止，但被落案控以暴動罪的暴徒至今竟無一人獲判刑，反觀愛國愛港人士則從速從嚴重判，例如去年黑暴期間有內地男子在美國總領事館塗上「中國必勝」字句，案發僅兩日就被重判入獄。同樣情況放諸黎智英身上則更明顯，儘管上月底被警方控以非法集結及刑事恐嚇兩罪，但對比政治黑金案和佔中案，兩條控罪性質輕微，律政司抓小放大，避重就輕，選擇性落鑊，到底是怯於黎智英背後的外部勢力，還是因為其傳媒老闆的身份？抑或律政司本身也是反中亂港的支持者，對金主兼黑手極力包庇？

金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃。東方報業集團愛國愛港，不畏強權，繼去信律政司提出六大質疑後，再直接詰問律政司到底為誰人服務，是效忠港府和中央，還是效忠漢奸走狗和外部勢力！市民眼睛是雪亮的，鄭若驊徇私枉法，姑息養奸，七百萬人看得一清二楚，律政司至今不肯回答東方提問，原因是甚麼，大家心中有數；中央更須趁此機會端正主人家的態度，徹底整治港府內部無間道及反中亂港力量，將牛鬼蛇神一網打盡，讓香港重回正軌，決不能畏首畏尾，更不能讓奪權圖謀得逞。